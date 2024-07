Abogado del Banco del Pacífico: “Se busca producir un boicot en el caso Purga”

Pablo Muentes fue el primero en reaccionar sobre la divulgación de un audio, en el que supuestamente intervienen Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, y el abogado Juan Francisco Fierro Tamarit.

El exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), preso en el caso Metástasis, dice que la conversación, de casi 20 minutos, demuestra que Mayra Salazar mintió sobre él y fabricó su testimonio anticipado en complot con el Banco del Pacífico. Basándose en el audio y sin presentar alguna prueba, Muentes identifica a Fierro Tamarit como abogado del Banco del Pacífico.

El socialcristiano acusó, específicamente, del "fabricar mentiras" a Ricardo Noboa Bejarano, abogado externo del Banco del Pacifico, y a su hijo Esteban Noboa. Con el primero, Muentes ya ha tenido una larga lista de encuentros. De hecho, a través de Mayra Salazar ordenó una campaña mediática contra Ricardo Noboa, a través de cuentas falsas.

“Todo fue sembrado, todo. La extensa grabación en la que se pelean Toledo y Fierro, al que el Banco del Pacífico no le paga los restantes 350.000 dólares, del medio millón de dólares pactado para manipular la versión de Mayra Salazar. Mi defensa, en reiteradas ocasiones, ha pedido un reporte de los continuos y extraños ingresos del abogado Francisco Fierro Tamarit para reunirse con Mayra Salazar (en la cárcel), con el fin de engañar a la Fiscalía y al sistema de justicia”, indicó Muentes en un comunicado.

MUENTES SOBRE EL AUDIO FILTRADO

Ni Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar, ni Francisco Fierro se han pronunciado sobre el audio filtrado en el que se reclama un pago por honorarios por su participación en el caso Metástasis. Quien sí sale al frente es Pablo Muentes: pic.twitter.com/2ZbjJA5UsS — LaDefensa (@LaDefensaEc) July 2, 2024

Ricardo Noboa dice que Muentes trata de confundir

Ricardo Noboa habló con EXPRESO sobre el presunto audio. Aseguró que se trata de una “estrategia perversa del grupo que rodea a Muentes”. Señaló que la divulgación del audio sucede un día antes de que se realice la audiencia de revisión de medidas cautelares y dos días antes del cierre de la instrucción fiscal. “Estratégicamente están armando una narrativa, con el fin de manipular a la opinión pública y faltar a la verdad”.

Al ser cuestionado sobre cuál es la verdad, Noboa dijo: "los hechos que narró Salazar, a quien no he visto en mi vida, coincide con el traslado del juez Ulises Torres, para sacarlo de la audiencia del juicio civil (Muentes vs Banco del Pacífico); coincide con el ascenso del juez Reinaldo Cevallos (a la Corte del Guayas); coincide con el nombramiento del hijo del juez Ramos Lino... todos son hechos probados igual que el uso de un troll center en mi contra. ¿Dirá que inventamos nosotros?”.

Noboa reconoció que hace dos meses atrás recibió la visita de los abogados Toledo y Fierro. Aseguró que a este último sí conocía, pero al abogado de Mayra Salazar, no. “Ellos eran socios en un despacho, sociedad en la que no tengo nada que ver. Fierro fue a la oficina y pidió que se le paguen unos honorarios. Pero él no es abogado del Banco del Pacífico, que yo sepa”.

Este es el único tuit que voy a dedicar para aclarar esta infamia. Mi padre y yo no hemos participado ni de lejos en el proceso penal que se sigue en contra de PM. Su vinculación es una consecuencia de los hallazgos de la Fiscalía en Metástasis, en el que tampoco intervinimos. https://t.co/3IoqxA6rMX — Esteban Noboa C. (@EstebanNoboaC) July 2, 2024

Según Noboa, los honorarios que pedían los abogados eran porque “todo lo que había sucedido (en el testimonio de Salazar) beneficiaba al Banco del Pacífico, pero ese es un hecho que no tiene que ver con la gestión de nadie. El Banco no ha pedido nada ni ha firmado un contrato con ellos”.

El abogado de Mayra Salazar califica de ataque mediático

Sobre este embrollo, el abogado Toledo indicó que las publicaciones son “el segundo brutal ataque mediático”. El primero, dijo, fue de Ronny Aleaga y sucedió en el mismo contexto. “Yo estaba consciente de que estos ataques llegarían, ya que estamos a vísperas que se instale la audiencia en Caso Metástasis. Terminando esta audiencia contestaré a todos estos atropellos que se han venido dando de manera sistemática en mi contra. No concederé entrevistas ni declaraciones a profundidad antes de esa fecha para no entorpecer el proceso judicial”.

