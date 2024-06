Mayra Salazar: lo más destacado de su testimonio en el Caso Purga

Declaró cosas ya dichas en el caso Metástasis. La exrelacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, colabora con la Fiscalía General del Estado (FGE) como testigo protegido en dos de las tantas investigaciones de connotación que se llevan a cabo en Ecuador: Purga y Metástasis.

En un primer testimonio anticipado, en el caso Metástasis, Salazar detalló cómo jueces, fiscales, policía y otros funcionarios trabajaban o manipulaban la justicia del país a favor del crimen organizado. También, cómo la corrupción permeó varias instituciones públicas y del Estado.

Este 3 de junio, en un nuevo testimonio anticipado, Salazar detalló cómo operaba un supuesto esquema de corrupción en la Corte Provincial del Guayas que se lucraba de grandes sumas de dinero:

"Conozco tres temas puntuales a los que hoy me voy a referir: Banco del Pacífico y cómo el señor Pablo Muentes Alarcón controlaba el sistema judicial del Guayas. El Cuerpo de Ingenieros de Ejército y cómo Fabiola Gallardo cambiaba fallos judiciales a cambio de dádivas. Y, el tema de tráfico de tierras de Pablo Muentes por el que está procesado su primo, Fausto Alarcón", detalló Salazar como introducción.

Estas son las declaraciones más relevantes:

Sobre su estrategia

"Mi escritorio en la Corte estaba dentro de la sala de sesiones de la señora Gallardo, la tenía a menos de cuatro mesas porque esto me permitía ganarme la confianza y estar al tanto de su información personal. Ahora veo que algunos en sus versiones dicen que no me conocen, que no me han visto, si con ellos hasta viajamos... Estar en las entrañas me permitió saber cómo se manejaban los jueces, quién controlaba el sistema de justicia y cómo eran las estrategias de ciertos abogados".

Sobre Pablo Muentes y Banco El Pacífico

"Pablo Muentes Alarcón me pidió que manipulara el sorteo para el caso del Banco del Pacífico y que recayera en una sala que ya estaba prevista. Ahí es cuando hablé con Susana Batalla, coordinadora de la Corte del edificio del Guayas. Ella manejaba todo, desde encender las luminarias y las piletas, hasta coordinar la seguridad y recibir las causas que llegaban de otras unidades y que debían ser ingresadas y sorteadas. Entonces ella me dijo que era casi imposible manipular el sistema, ya que debíamos desactivar a los tribunales que no queríamos que salieran y solo activar el que nos habían pedido, que estaba confirmado por los jueces Nelson Ponce, Ulises Torres y Alfonso Ordeñana".

Sobre la supuesta expareja de Gallardo

"Cuando quedó esa vacante, había que buscar otro juez. Así llegó Lino Ramos, alias Pinchaguay, un alias que le puso Johann Marfetán. Lino Ramos aceptó alinearse y cuando ya se conformó la sala, se procedió a confirmar la sentencia de primera instancia. Esa sentencia fue redactada por la señora Tatiana Villafuerte, exasesora de Pablo Muentes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, exjueza de la Mujer y expareja sentimental de Fabiola Gallardo".

Un mensaje para Gallardo, para que se rinda

"Fabiola Gallardo si quería ser recordada por algo importante reconozca que yo he dicho la verdad. Reconozca para quién trabajaba. Es mejor ser recordada como un ser humano que sí se equivocó que ser recordada por ser una corrupta, líder de un grupo de delincuencia organizada".

Las declaraciones de Salazar, quien también es procesado en el caso Metástasis, son parte de su contribución con la justicia en el caso Purga; en el que se investiga un esquema de corrupción que habría funcionado desde la entrañas de la Corte Provincial del Guayas, bajo el liderazgo de Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, y operado por la relacionista ella desde la fachada de relacionista pública y asesora de comunicación.

