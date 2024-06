Daniel Salcedo dijo que el exjuez nacional Byron Guillén le pidió dinero

Daniel Salcedo Bonilla hizo un recuento detallado sobre una posible estructura de corrupción en la justicia y entre los jueces que mencionó están Fabiola Gallardo, Henry Taylor, Johann Marfetan, Reginaldo Cevallos y Byron Guillén, este último fue juez de la Corte Nacional de Justicia.

Contó que en 2021, el abogado le presentó al abogado Harrison Salcedo, quien le ofreció tramitarle un habeas corpus en Latacunga para que recupere la libertad.

Después, el abogado Emilio Bowen le presentó a un juez de Manta: Byron Guillén. "Viajo a Manta, en la ciudadela Manta Beach, ahí me dijo que por 140.000 dólares ellos (los jueces de casación) iban a reafirmar mi sentencia de inocencia de lavado de activos. Le pedí que baje el valor, pero me dijo que no. Entonces le ofrecí pagarle por partes", contó Salcedo.

"Tuvimos otra reunión en Manta Beach en la que Guillén vino en una Ford 150. En la tercera reunión yo le llevé 70.000 dólares en billetes de 100 dólares para que vea que iba en serio".

El plan de Daniel Salcedo era que el tribunal de casación confirme su sentencia de inocencia en la causa de lavado de activos, pero aseguró que estalló el caso Metástasis y por eso ya no se concretó el plan.

"Luego de que me sacan una boleta de detención, en diciembre, me fui para Panamá y el juez me dijo que mande los 70.000 restantes porque ya se veía la audiencia".

Señaló que ya no pudo pagar el resto del dinero y que Guillén le devolvió el dinero, pero no completamente. "Se ve las transferencias que él (Guillén) me devuelve unas cuentas de amigos que me prestaron, pero me quedó debiendo 10.000 dólares".

Byron Guillén también fue nombrado en el caso Metástasis y es señalado por Xavier Muñoz, exvocal del Consejo del la Judicatura, en un expediente por obstrucción de la justicia, como el juez que tenía la misión de echar abajo el caso Sobornos en donde fue sentenciado el expresidente Rafael Correa.

