Mayra Salazar menciona en su testimonio a dos hijos de Pablo Muentes

Mayra Salazar, testigo en el caso Purga, mencionó a dos de los cuatro hijos de Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano, durante su testimonio anticipado, en la Corte Nacional de Justicia.

La primera en ser nombrada fue Nicole Muentes. Según Salazar, el 3 de junio de 2023 se realizó su boda en Cartagena, en Colombia. A esa boda, según la testigo, asistieron el círculo de Muentes en la justicia: Fabiola Gallardo y Johann Marfetán, de la Corte de Justicia del Guayas.

Dijo que ella compró los pasajes aéreos de los dos jueces, quienes viajaron el 31 de mayo y el 1 de junio de 2023.

Este hecho lo reveló para desvirtuar el testimonio del juez Marfetán, quien ha negado conocer a Muentes y mucho menos haber sido operador en la justicia o haber tenido reuniones en la casa del ex legislador, en Isla Mocolí.

El segundo en ser nombrado fue Óscar Muentes. Según Salazar, el hijo y accionista de Agrocamarón era operador de su padre en los contratos que él recibía para los servicios de limpieza de las unidades judiciales del Consejo de la Judicatura de Guayas.

Indicó que no conoce el nombre de las asociaciones, pero que una vez el hijo de Muentes le contó que sí manejaba esa forma de contratación pública, pues se les presentó una oportunidad para un contrato de limpieza en el Servicio de Rentas Internas (SRI) del Guayas, que finalmente no se dio porque no lograron ponerse de acuerdo con el "peaje" que pedían.

