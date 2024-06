Daniel Salcedo: las revelaciones más impactantes del caso Purga

Dio detalles nuevos. Daniel Salcedo, sentenciado en el caso corrupción hospitalaria y procesado por el caso Metástasis, se acogió al sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado para 'colaborar con la justicia' a cambio de seguridad. En ese sentido, Salcedo fue trasladado este 3 de junio de 2024 a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), al norte de Quito, para dar su testimonio anticipado en el caso Purga.

Durante la diligencia, Salcedo desveló las reuniones que tuvo con Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, su amistad con el narcotraficante Leandro Norero, cuánto cobraban los jueces por fallar a su favor y, entre otras cosas, la participación que tuvo la modelo Jocelyn Miles en su huida fallida del país, a bordo de una avioneta.

Salcedo Sobre Jocelyn Miles y el juez Reinaldo Cevallos

Salcedo recordó que en 2020, cuando era procesado por la trama de corrupción por los insumos médicos, recibió el ofrecimiento de que si pagaba $ 300.000 no se ordenaría la prisión preventiva. Sin embargo, declaró, tomó la decisión de huir en una avioneta a Perú. "Le dije a Jocelyn Mieles que iba a unas reuniones. Ella no sabía que huía de la justicia y estaba acostumbrada a viajar conmigo", aclaró.

Continuando con su relato, detalló que se negó a pagar los $ 300.000 y que, en represalia, se le ordenó el traslado a la cárcel de El Inca pese a estar "con 12 costillas rotas, una clavícula rota y un injerto".

Después aseguró que volvió a conversar con Cevallos, pues este le ofreció ordenar un traslado a la cárcel 4, que era más cómoda que la de El Inca. Eso le habría costado $ 70.000: "Tuve comunicación directamente con Reinaldo Cevallos, hablaba por WhatsApp. Ahí me solicitó $ 100.000. Me pareció muy caro traté de convencer de que sea $ 20.000 o $ 30.000. Cerramos en $ 70.000 que fueron entregados por mi operador, Andrés Alcívar, en su casa de tres pisos, en la Alborada", añadió.

Fabiola Gallardo le ponía precio a la 'justicia'

Salcedo relató que cuando estaba libre se reunió con Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas en casa de su entonces asesora y relacionista pública, Mayra Salazar: "Llevé tres entrañas importadas de El Corte, arroz con choclo y una botella de vino. Fabiola Gallardo me parecía muy guapa y sabía por Mayra que quería conocerme, yo también quería conocerla", señaló Salcedo.

En esa cita, Gallardo y Salcedo -según el testimonio- hablaron de su caso y del costo y beneficio: "Me pidió $ 150.000; $ 50.000 para cada juez y $ 50.000 para ella. Como nos caímos bien y seguimos hablando por la app Zangi, nos volvimos a reunir en la casa de Fabiola, en Ciudad Celeste".

La relación de 'amistad' iba mejorando, según dijo Salcedo, al punto de compartir momentos de ocio juntos, en la intimidad de su hogar: "Ella tiene un piano y me comentó que el hijo toca. Digo estos detalles para que vean que no miento. Cantamos karaoke y volvimos a hablar del acuerdo. Debo decir que no se concretó el pago".

Sobre Jordán, Norero y Lenín Moreno

Salcedo señaló conocer al prófugo de la justicia Xavier Jordán: "El me contactó con Pablo Mendoza y alias la Rusa. Me invitaron a ser parte los contratos para insumos médicos", explicó, y detalló que las empresas que se usaron para dicha actividad ilícita fueron Biosalud, Dymarla, Dennis Echeverry y, según el relato, "un pocotón de empresas más con el esposo de alias la Rusa".

"En 2020, como comenté sobre los convenios de pago, Jordán sabía que yo tenía experiencia en los temas de contratación pública, desde 2018 he sido un empresario exitoso. Pero en hospitalarios no tenía experiencia, en estos temas de términos de referencia sí sé. A Jordán lo conocí por actos públicos, no recuerdo quien me presentó. Jordán tenía contacto con los altos directivos del IESS, que le permitían ganar (los contratos). Él estaba con los temas del Estado desde 2015 hasta hoy, creo".

Sobre Norero, Salcedo se limitó a contar que era su buen amigo, con quien hablaba y quien brindaba protección a su hermano, Noé: "Él me contó que compró una casa a Xavier Macías, amigo de Lenín Moreno. Este nombre es importante porque Leandro Norero también me comentó sobre esta casa y me dijo que Jordán era su socio. Con Leandro Norero, él era mi amigo porque tenía mucho poder con los GDO, y podía darle protección a mi hermano Noé, que por eso nunca le ha pasado nada".

Las declaraciones de Salcedo, quien también es procesado en el caso Metástasis, son parte de su contribución con la justicia en el caso Purga; en el que se investiga un esquema de corrupción que habría funcionado desde la entrañas de la Corte Provincial del Guayas, bajo el liderazgo de Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, y operado por la relacionista pública Mayra Salazar.

