10 empleos desde casa que pagan más de $43 la hora: descubre las oportunidades

El auge del teletrabajo no solo redefine cómo se trabaja, sino también desde dónde y por cuánto.

Con la llegada de la pandemia por la Covid-19, el trabajo remoto ganó mercado laboral y permitió que los profesionales puedan acceder a empleos bien remunerados marcando una tendencia hacia la digitalización.

Los profesionales interesados en ejercer de forma remota deben aprovechar estas oportunidades, pero esto implica también invertir en formación continua, actualizar portafolios y estar atentos a las tendencias del mercado global.

Dentro de las variadas opciones para ejercer, destacan diez profesiones que pueden alcanzar ingresos desde los $43 por hora.

Empleos remotos y sus ingresos

Redactor técnico | Promedio por hora: $44,07

Se encarga de redactar manuales, guías y documentos técnicos que expliquen procesos complejos de forma clara. Trabaja en áreas como software, medicina, ingeniería o productos tecnológicos. Necesita habilidades de escritura, comprensión técnica y organización.

Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago Leer más

Desarrollador de software / Analista de calidad | Promedio por hora: $63,20

El desarrollador crea aplicaciones, sistemas o plataformas digitales. El analista de calidad prueba esos sistemas para detectar errores y asegurar su buen funcionamiento antes del lanzamiento. Ambos requieren conocimientos de programación y metodologías ágiles.

Analista de sistemas | Promedio por hora: $49,90

Diseña, implementa y mejora sistemas informáticos dentro de una empresa. También resuelve problemas técnicos y evalúa el rendimiento de redes y equipos. Debe tener dominio de software, hardware y arquitectura de redes.

Diseñador digital / web | Promedio por hora: $45,85

Diseña la apariencia y funcionalidad de sitios web, aplicaciones o contenidos gráficos digitales. Trabaja con herramientas de diseño (como Adobe XD, Figma, Photoshop) y conocimientos de experiencia de usuario (UX/UI).

Científico de datos | Promedio por hora: $54,13

Analiza grandes cantidades de datos para encontrar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones basadas en evidencia. Utiliza programación, estadística e inteligencia artificial.

Analista financiero | Promedio por hora: $48,99

Evalúa datos económicos, analiza inversiones y asesora sobre riesgos financieros. Necesita conocimientos en contabilidad, economía y manejo de herramientas como Excel o Power BI.

Diez lugares históricos en Guayaquil que debes visitar estos días de independencia Leer más

Actuario | Promedio por hora: $60,47

Calcula riesgos financieros mediante modelos estadísticos. Es esencial en seguros, pensiones y previsiones económicas. Requiere matemáticas avanzadas, estadística y software especializado.

Administrador de sistemas y redes | Promedio por hora: $46,54

Se ocupa de instalar, mantener y asegurar el funcionamiento de redes informáticas y servidores. También gestiona la ciberseguridad de los sistemas.

Asesor financiero personal | Promedio por hora: $49,11

Ofrece orientación a individuos sobre ahorro, inversiones, impuestos o planificación patrimonial. Es un acompañante estratégico en decisiones económicas personales.

Referencial. Asesor financiero. canva

Economista | Promedio por hora: $55,50

Estudia el comportamiento de la economía a nivel micro o macro. Realiza análisis de mercado, proyecta escenarios económicos y asesora a empresas o gobiernos. Su trabajo es clave en políticas públicas y planificación.

El auge del teletrabajo no solo redefine cómo se trabaja, sino también desde dónde y por cuánto. Para profesionales ecuatorianos, estas cifras representan una oportunidad sin precedentes que permite reducir la brecha salarial local y ofrecer alternativas frente a empleos tradicionales que podrían estar peor remunerados.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO