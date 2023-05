Playas. Los turistas sí se dieron tiempo para llegar a este sitio, así sea para no pernoctar.

La llegada del feriado, en honor al Día del Trabajo que se conmemora cada 1 de Mayo, fue la esperanza de cientos de comerciantes para reactivarse. Sin embargo, la expectativa fue muy alta en la Costa donde, pese al resguardo policial, se vio un bajo flujo de turistas. Un contraste se dio en ciertas zonas de la Sierra, donde las visitas rebasaron las expectativas.

En General Villamil, Playas, por ejemplo, Wilson Yagual, dueño de carpas de alquiler en la zona comentó que “el primer día de feriado llovió toda la tarde y los visitantes no llegaron. Ahí no nos iba tan bien en los negocios. En los comedores hubo poca gente, hasta que cayó la noche y todo se activó. Las discotecas, bares, cafeterías, asaderos y otros lugares se reactivaron. El malecón lució lleno de turistas”.

La preocupación de otros propietarios de negocios, más allá del temporal que enfrenta la Costa, fue el inicio del año escolar, un evento que restringe la salida de los turistas por la compra de útiles escolares.

Genaro Crespín, propietario de unas cabañas, estuvo esperanzado en que este factor educativo no lo afecte y confió en la tranquilidad que brinda su sitio de hospedaje situado en San Alejo, vía a Posorja.

Pese a ello, Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo, se mostró satisfecha por la llegada de visitantes que se pasearon por este balneario costero.

Según la mujer, las reservas realizadas en los sitios de hospedaje alcanzaron el 80 %, pero también hubo un 20 % de turistas de paso, quienes llegaron desde Guayaquil y otras ciudades aledañas y por las tardes retornaban a su hogares.

Esmeraldas. Pese a que hubo patrullaje permanente, los visitantes no llegaron. Luis Cheme

Estas cifras reportadas se generaron pese al fuerte temporal que anunciaba mal clima y a la sensación de inseguridad que podía existir en los visitantes locales y foráneos.

En Santa Elena el panorama fue menos alentador. Las playas lucieron casi vacías, en relación a un día normal, entre semana.

Baños de Agua Santa es uno de los destinos turísticos con mejores resultados tras la pandemia

Cristian Varela Director de Turismo de Baños



Carlos Abad, presidente de la Cámara de Producción y Turismo de esta provincia, así lo dio a conocer y, además, aclaró que son falsas unas imágenes que están circulando en redes sociales, donde se ven colapsadas las playas.

Similares afectaciones enfrentaron Salinas, Montañita, Olón y Ayangue, donde rige un toque de queda y sumado a ello se reportó un cierre en dos malecones de alta concurrencia nocturna: San Lorenzo y Chipipe.

En estos balnearios la capacidad hotelera no superaba el 60 %, hasta el sábado, mientras que en otros espacios de menos afluencia los hoteles apenas llegaron al 40 % de huéspedes.

Desde las 10:00 del domingo 30 de abril hubo más presencia de viajeros, pero no se rebasó la capacidad de hospedaje como en otros feriados.

La guayaquileña Lourdes Iturralde disfrutó del asueto de tres días en Montañita. Junto a su familia llegó la noche del viernes y retornó el lunes en la mañana.

“Para mí todo ha estado muy bien. Me fui de farra, tomé cocteles y dormí temprano. En verdad que me he desestresado”, comentó entusiasmada.

En estos paraderos hubo presencia de un fuerte contingente policial y militar, el cual realizó recorridos de vigilancia permanente por las playas.

Según se conoció, desde las 20:00, un grupo de uniformados debía ejecutar la disposición de hacer respetar el toque de queda decretado por temas de seguridad ciudadana ante la ola de violencia y asesinatos reportados en ciudades específicas.

Desde la Gobernación de Santa Elena se aclaró que se trata de una estrategia para brindar tranquilidad, estabilidad y seguridad a los visitantes.

Baños. Con feriado o sin él, siempre es uno de los destinos favoritos en la Sierra. Archivo

Hacia el noreste del país, en Tungurahua, otra realidad se dibujó para los comerciantes, dueños de hoteles y otros negocios.

Baños de Agua Santa fue uno de los cantones con mayor flujo de turistas, quienes llegaron para pasar los días de ocio y disfrutar de los diferentes complejos recreacionales.

Cristian Varela, director de Turismo del Municipio de este cantón, informó que es considerado como uno de los destinos con mejores resultados turísticos pospandemia y eso lo avaló el premio de la Convención Nacional de Turismo.

En el feriado de Semana Santa tuvieron el 95% en la ocupación hotelera; y en este llegaron al 80%, mencionó. Agregó que ahora se preparan para recibir a los turistas internacionales en los meses de julio y agosto que llegan de Estados Unidos y Europa, donde aspiran tener la ocupación en hospedaje entre el 50 a 60% solo de extranjeros.

Esperamos que los turistas sigan visitándonos. En la seguridad todo está controlado por las fuerzas del orden

Esperanza López presidenta Cámara de Turismo Playas



Otros cantones como Patate, Ambato, también fueron destinos aptos y hubo un buen número de visitantes de la zona central, de la capital y en baja cantidad de la Costa. KHR/ NM/ JL/ YI