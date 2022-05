Es el cuarto feriado que vive Ecuador en este 2022 y esta vez se ha evidenciado un turismo cauto y fugaz, en comparación con los asuetos por el Día de los Difuntos y carnaval. ¿La razón? El inicio del periodo lectivo 2022-2025 en la región Costa-Galápagos.

“Preferí esta vez no ir a ningún lado. Las niñas ya entran a clases y hay que comprar todo, arreglar ciertas cosas para que ellas se sientan cómodas y, sobre todo, ahorrar; porque el gasto se viene fuerte”, cuenta Luis, padre de Melina, Ailys y Clarise, quien se encontraba en el centro de la ciudad en busca de uniformes y útiles escolares.

En este feriado, el escenario escolar no fue lo único que detuvo a los turistas. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Esmeraldas los días de asueto no tuvieron mayor impacto. En Atacames, el principal destino turístico de la provincia, la ocupación hotelera estuvo en 35 %; mientras que en Las Palmas, playa ubicada en la zona urbana de la capital provincial, no superó el 20 %, según estimaciones de la Cámara Provincial de Turismo esmeraldeña.

Jorge Benítez Cañizares, presidente de esta institución, asegura que la baja demanda de turistas se debe al estado de excepción decretado por el Gobierno y a los acontecimientos continuos de violencia suscitados en la Provincia Verde, lo que ha alejado a los viajeros.

Escenario distinto al que se vivió en Santa Elena, donde a pesar de que los 19 balnearios que tiene esta provincia no se coparon de visitantes, el balance por los días de asueto fue favorable.

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo provincial, detalló que la ocupación hotelera alcanzó el 85 % en toda la jurisdicción, siendo Montañita, Salinas, Olón y Ayangue los balnearios que recibieron el mayor número de visitas.

Cuenca, uno de los destinos favoritos de los turistas en el feriado de Semana Santa, no registró la misma afluencia esta vez. Según las cifras de los operadores turísticos, la capacidad hotelera logró ocuparse solo hasta el 60 %. Sin embargo, los viajeros que llegaron hasta la ciudad contribuyeron a los casi 4 millones de dólares en ganancias que dejó este feriado por el Día del Trabajador.