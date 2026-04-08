¿Es legal que las empresas te llamen sin permiso? Claves sobre tus datos en Ecuador

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Tres claves sobre las llamadas sin permiso En Ecuador, las llamadas comerciales no pueden realizarse sin consentimiento : la ley exige autorización previa para usar datos personales con fines de marketing.

: la ley exige autorización previa para usar datos personales con fines de marketing. Los usuarios tienen derecho a oponerse, pedir la eliminación de sus datos y dejar de recibir contactos no deseados de empresas.

no deseados de empresas. Si una empresa insiste en llamar sin permiso o ignora la solicitud de baja, puede enfrentar sanciones por uso indebido de información personal.

El teléfono suena. Contestas. Del otro lado, una voz que no conoces intenta venderte un servicio, ofrecerte una promoción o invitarte a cambiar de plan. No es la primera vez. Tampoco la última. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo obtuvieron tu número y, sobre todo, es legal que te llamen sin permiso?

En Ecuador, la respuesta corta es no. Pero, como casi todo en materia legal, hay matices.

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¿Qué dice la ley sobre llamadas comerciales?

La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que cualquier empresa debe contar con el consentimiento del titular para usar su información, incluido el número telefónico. Este permiso debe ser libre, informado y específico.

En otras palabras, no basta con que una empresa tenga tu número: debe demostrar que autorizaste su uso, especialmente para fines comerciales.

A esto se suma la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que reconoce el derecho de los usuarios a no recibir llamadas publicitarias sin autorización previa. Es decir, las llamadas de telemarketing no pueden ser indiscriminadas.

¿Cuándo sí es legal que te llamen?

Relación previa con la empresa: Si eres cliente de una operadora, banco o servicio, es posible que hayas aceptado términos que permiten el uso de tus datos. Consentimiento otorgado: También puede ocurrir cuando llenas formularios, participas en promociones o aceptas políticas de privacidad sin leerlas en detalle. Base legal válida: En algunos casos, las empresas pueden tratar datos si existe una justificación legal, aunque esto no aplica libremente para marketing.

Las empresas deben contar con autorización para realizar llamadas comerciales en Ecuador.CANVA

¿Cuándo las llamadas pueden ser ilegales?

Uso sin autorización: Si nunca diste tu consentimiento y aun así recibes llamadas comerciales, podría tratarse de un uso indebido de tus datos .

. Falta de mecanismos para darte de baja: Las empresas están obligadas a ofrecer opciones claras para dejar de recibir comunicaciones .

. Insistencia pese a tu negativa: Si pediste que no te llamen y las llamadas continúan, se estaría vulnerando tu derecho de oposición.

Derechos que puedes ejercer sobre tus datos

La normativa ecuatoriana reconoce varios derechos para los ciudadanos:

Acceder a la información que tienen sobre ti

Corregir datos incorrectos

Solicitar la eliminación de tus datos

Oponerte al uso con fines comerciales

Esto significa que puedes pedir, de forma directa, que una empresa deje de contactarte.

¿Qué hacer si te siguen llamando?

Si recibes llamadas no autorizadas, puedes:

Solicitar a la empresa que elimine tus datos Ejercer tu derecho de oposición Presentar una queja ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales

Las sanciones pueden incluir multas para las empresas que incumplan la normativa.