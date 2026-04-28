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Francia abre becas de maestría para ecuatorianos: Guía completa de como aplicar
La Embajada de Francia en Ecuador lanzó la convocatoria 2026 para becas completas de maestría dirigidas a estudiantes ecuatorianos
La Embajada de Francia en Ecuador anunció la apertura de su convocatoria 2026 para becas completas de maestría. El programa está dirigido a estudiantes ecuatorianos interesados en cursar un posgrado en instituciones francesas, con inicio de movilidad en septiembre de 2026.
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El plazo de postulación vence el domingo 10 de mayo a las 23:59, hora de Ecuador. La Embajada advirtió que no se procesarán expedientes incompletos ni candidaturas enviadas fuera de tiempo. Los aspirantes deben crear una cuenta en la página oficial y solicitar una atestación de exoneración a través del enlace habilitado.
Requisitos para postular
Los principales requisitos para acceder a la beca son: residir en Ecuador, no tener nacionalidad europea y garantizar que la movilidad académica dure al menos un semestre y máximo dos años. El programa debe conducir a la obtención de un título oficial de posgrado en Francia.
La beca no es compatible con contratos de formación, becas de otros ministerios franceses, Erasmus+ ni financiamientos de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF). Esta restricción busca asegurar que los beneficiarios cuenten con apoyo exclusivo del programa francés.
Las postulaciones deben enviarse en español o francés a través del formulario habilitado por la Embajada.
Beneficios de la beca
La beca cubre una amplia gama de gastos para garantizar la permanencia y el éxito académico de los estudiantes. Entre los beneficios se incluyen:
- Asignación mensual de aproximadamente 900 euros.
- Exención de tasas de inscripción en la mayoría de instituciones públicas francesas.
- Exoneración parcial o total de matrícula, según normativa vigente.
- Exención de la Contribución a la Vida Estudiantil y de Campus (CVEC).
- Cobertura de seguridad social y seguro de salud complementario.
- Acceso prioritario a residencias universitarias, sujeto a disponibilidad.
- Apoyo en transporte internacional de ida y retorno.
- Acceso a actividades culturales y beneficios gestionados por Campus France.
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Áreas prioritarias de estudio
La convocatoria establece prioridad en programas de derecho, ciencias políticas, biotecnología, ciencias ambientales, energía y movilidad sostenible, ingeniería y ciencias aplicadas, tecnologías de la información y comunicación, así como ciencias humanas y sociales relacionadas con estos ámbitos.
La Embajada de Francia destacó que estas áreas responden a los desafíos globales actuales y a la necesidad de formar profesionales capaces de aportar soluciones innovadoras en Ecuador y en el mundo.