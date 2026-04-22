Guayaquil: Cupos en colegio Vicente Rocafuerte serán revisados tras denuncias

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Representantes de estudiantes denunciaron que el sistema asignó especializaciones diferentes a sus hijos

a sus hijos Ministerio de Educación revisará los casos para corregir las posibles irregularidades

para corregir las posibles irregularidades Las clases comenzarán, de forma escalonada, el próximo 4 de mayo

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció que se revisará la asignación de cupos para especializaciones en el colegio Vicente Rocafuerte, ubicado en el suroeste de Guayaquil.

Esto luego de que madres y padres de familia denunciaron que supuestamente el sistema ubicó a sus hijos en especializaciones distintas a las escogidas.

Por eso, se revisarán los casos para detectar posibles irregularidades y así resolverlos de manera individual.

También se investigará probables pagos que se habrían hecho para la reasignación de especializaciones, según alertaron los representantes.

Inicio de clases en el colegio Vicente Rocafuerte

La Secretaría de Estado indicó que el inicio de clases se mantiene para los próximos 4, 5 y 6 de mayo, cuando los estudiantes volverán a las aulas de manera escalonada.

Además, el proceso para la matriculación extraordinaria se realizará el 7 de mayo.