Colegios de Guayaquil
Guayaquil: Cupos en colegio Vicente Rocafuerte serán revisados tras denuncias
Denuncias de posibles irregularidades incluyen el posible pago para reasignar los cupos de estudiantes para especializaciones
Lo que se sabe
- Representantes de estudiantes denunciaron que el sistema asignó especializaciones diferentes a sus hijos
- Ministerio de Educación revisará los casos para corregir las posibles irregularidades
- Las clases comenzarán, de forma escalonada, el próximo 4 de mayo
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció que se revisará la asignación de cupos para especializaciones en el colegio Vicente Rocafuerte, ubicado en el suroeste de Guayaquil.
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Esto luego de que madres y padres de familia denunciaron que supuestamente el sistema ubicó a sus hijos en especializaciones distintas a las escogidas.
Por eso, se revisarán los casos para detectar posibles irregularidades y así resolverlos de manera individual.
También se investigará probables pagos que se habrían hecho para la reasignación de especializaciones, según alertaron los representantes.
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Inicio de clases en el colegio Vicente Rocafuerte
La Secretaría de Estado indicó que el inicio de clases se mantiene para los próximos 4, 5 y 6 de mayo, cuando los estudiantes volverán a las aulas de manera escalonada.
Además, el proceso para la matriculación extraordinaria se realizará el 7 de mayo.