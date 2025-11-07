SRI 2025: Calendario de noviembre y fechas límite según tu dígito del RUC

El Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene vigente el calendario tributario correspondiente a noviembre de 2025, en el que se establecen las fechas límite para la declaración y pago de impuestos como el IVA, retenciones en la fuente y otros tributos mensuales. Estas fechas varían según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), una medida que busca ordenar los flujos de recaudación y evitar la congestión en los servicios del sistema.

RELACIONADAS Los subsidios para el sector automotor caen a cero en 2026

De acuerdo con el esquema oficial, los contribuyentes cuyo noveno dígito del RUC termina en 1 deben cumplir con sus obligaciones hasta el 10 de noviembre, mientras que los terminados en 2 lo harán hasta el 12, los que tienen 3 hasta el 14 y así sucesivamente, avanzando cada dos días hasta culminar con los RUC terminados en 0, cuyo vencimiento será el 28 de noviembre. En caso de que alguna de estas fechas coincida con un feriado o fin de semana, el SRI recuerda que la obligación se traslada automáticamente al siguiente día hábil.

¿Qué incluyen las declaraciones de noviembre?

Europa y América Latina buscan acercar sus economías con el acuerdo UE-Mercosur Leer más

Durante este mes, las principales obligaciones incluyen la declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes de octubre, las retenciones en la fuente, y otras declaraciones específicas de acuerdo con el régimen tributario de cada contribuyente. El cumplimiento puntual evita sanciones e intereses, además de garantizar la regularidad fiscal de las empresas y personas naturales. El SRI enfatiza que los procesos deben realizarse a través del portal institucional con el uso del token o clave de acceso.

Expertos tributarios señalan que este esquema escalonado contribuye a una administración más eficiente del sistema impositivo, permitiendo que el flujo de declaraciones y pagos se mantenga constante sin saturar las plataformas electrónicas. Además, recomiendan a los contribuyentes "revisar las actualizaciones periódicas del SRI, ya que en algunos casos se han otorgado ampliaciones de plazos por causas de fuerza mayor, como ocurrió en meses anteriores de 2025 para ciertas provincias", asegura Verónica Morán, contadora.

Finalmente, el SRI insta a todos los contribuyentes a verificar sus fechas de vencimiento directamente en el portal www.sri.gob.ec o mediante los canales oficiales de atención. Cumplir con las obligaciones tributarias en los plazos establecidos no solo evita multas, sino que también fortalece la sostenibilidad fiscal del país y contribuye al financiamiento de los servicios públicos que benefician a toda la ciudadanía.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ