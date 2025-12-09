Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

clima
Ecuador vivirá cambios drásticos en el clima hasta finales del año.CANVA

Qué esperar del clima en Ecuador hasta fin de año: tendencia, alertas y consejos

Hasta fin de año Ecuador enfrentará madrugadas frías, días calurosos con radiación ultravioleta extrema y lluvias dispersas

El Inamhi informó que el cierre de 2025 estará marcado por contrastes climáticos en distintas regiones del país. En la Sierra se esperan madrugadas con temperaturas bajo cero, que podrían llegar hasta -1,5°C en zonas altas, mientras que durante el día las máximas alcanzarán los 26 °C.

RELACIONADAS

En paralelo, la Costa experimentará mañanas nubladas y tardes parcialmente despejadas, con temperaturas entre 20 °C y 30 °C. En la Amazonía se prevén lluvias dispersas, acompañadas de calor intenso y radiación ultravioleta muy alta. El Inamhi emitió alertas meteorológicas que estarán vigentes hasta mediados de diciembre, advirtiendo sobre la posibilidad de heladas en la Sierra y radiación UV extrema en el Callejón Interandino y la región Oriental.

Alertas meteorológicas vigentes

La entidad mantiene varias alertas vigentes, entre ellas: 

  • Alerta 65: vigente hasta el 10 de diciembre, advierte sobre el descenso de temperaturas en la Sierra entre las 03:00 y 07:00, con posibilidad de heladas y caída de nieve en zonas húmedas. 

  • Alerta 66: señala que hasta la tarde del 10 de diciembre se mantendrán las altas temperaturas diurnas y la radiación UV extrema en el Callejón Interandino y la Amazonía.

Estas condiciones reflejan la variabilidad climática que caracteriza al país en esta época del año. El Inamhi recordó que la radiación solar puede alcanzar niveles muy altos a extremos, por lo que se recomienda limitar la exposición directa al sol y utilizar protección adecuada.

Consecuencias en la salud y la producción

Las madrugadas frías en la Sierra incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores. El aire seco y las bajas temperaturas favorecen la aparición de resfriados, bronquitis y neumonía. Por otro lado, la radiación UV extrema puede provocar quemaduras en la piel, deshidratación y problemas oculares si no se toman medidas de protección.

RELACIONADAS

En el ámbito productivo, las heladas afectan cultivos sensibles como hortalizas y tubérculos, mientras que las lluvias dispersas en la Amazonía pueden alterar la planificación agrícola y el transporte en zonas rurales. La combinación de calor extremo y precipitaciones irregulares también impacta en la ganadería y en la disponibilidad de agua para consumo humano.

Inahmi calor intenso

Alerta INAMHI: provincias con posibles heladas o radiación UV alta hoy

Leer más

Consejos para enfrentar el clima hasta Año Nuevo

En la Sierra, donde las madrugadas heladas se intensifican, los especialistas recomiendan abrigarse con varias capas de ropa y utilizar accesorios como gorros, bufandas y guantes. Estas medidas ayudan a conservar el calor corporal y reducen el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores.

La radiación ultravioleta extrema prevista en varias provincias exige protección solar constante. El uso de bloqueador, sombrillas y gafas oscuras es fundamental para evitar quemaduras en la piel y problemas oculares. Además, se aconseja limitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 15:00, cuando los niveles de radiación alcanzan sus picos más altos.

RELACIONADAS

En la Costa y Amazonía, donde predominan las temperaturas elevadas, la hidratación permanente es clave. Beber suficiente agua y consumir alimentos frescos contribuye a prevenir la deshidratación y el agotamiento físico. Una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras con vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a enfrentar los cambios bruscos de clima.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el martes 9 de diciembre

  2. Qué esperar del clima en Ecuador hasta fin de año: tendencia, alertas y consejos

  3. Análisis de la rivalidad entre 50 Cent y Diddy: historia y evolución

  4. Globos de Oro 2026: fecha, dónde verla y lista completa de nominados

  5. PSV vs Atlético de Madrid: hora y cómo ver EN VIVO el partido de Champions League HOY

LO MÁS VISTO

  1. Además de Pabel Muñoz, otro nombre se perfila para disputar la Alcaldía de Quito

  2. Análisis de la recaudación del IVA en Ecuador: ¿dónde están los fondos?

  3. IVA adultos mayores: ¿Cuándo pagan la devolución atrasada de 8 meses?

  4. ¿CNT pagó 221.859 dólares a HealthBird?

  5. Temor en Colinas de Los Ceibos: Vecinos denuncian ingreso violento a la urbanización

Te recomendamos