¿Cómo evitar enfermedades respiratorias en Latacunga y Machachi por heladas?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó sobre madrugadas con temperaturas bajo cero

El Inamhi alertó de una baja de temperaturas durante la madrugada.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por madrugadas heladas en la Sierra ecuatoriana, con registros que alcanzaron -3,7 °C en Latacunga y -1,9 °C en Machachi durante la primera semana de diciembre. Estas temperaturas extremas, poco comunes en la región, incrementan la vulnerabilidad de la población frente a enfermedades respiratorias como resfriados, bronquitis y neumonía.

La situación preocupa a las autoridades locales, ya que las heladas afectan directamente a comunidades rurales y urbanas, donde el acceso a servicios de salud puede ser limitado. El Inamhi advirtió que las madrugadas frías persistirán en el Callejón Interandino, por lo que se recomienda adoptar medidas preventivas inmediatas.

Consecuencias de las bajas temperaturas en la salud

Las heladas generan un ambiente propicio para la proliferación de virus respiratorios. El aire frío reseca las vías respiratorias y facilita la entrada de agentes infecciosos.

Entre las principales consecuencias se destacan:

Aumento de casos de gripe y resfriados comunes.

Mayor riesgo de bronquitis y neumonía en adultos mayores y niños pequeños.

Exacerbación de enfermedades crónicas como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Problemas cardiovasculares asociados a la vasoconstricción por frío extremo.

Los especialistas insisten en que la prevención es clave para evitar complicaciones médicas.

Bomberos rescatan a bebé expuesto al frío extremo en el nevado Cayambe Leer más

Medidas preventivas

Para enfrentar las madrugadas heladas en Latacunga y Machachi, los especialistas recomiendan abrigarse con varias capas de ropa, incluyendo gorros, bufandas y guantes, para conservar el calor corporal. Esta práctica ayuda a reducir la pérdida de temperatura y protege especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los efectos del frío extremo.

El consumo de líquidos calientes y alimentos ricos en nutrientes es otra medida clave. Infusiones, sopas y bebidas tibias contribuyen a mantener la temperatura interna, mientras que frutas y verduras con alto contenido de vitamina C fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a prevenir infecciones respiratorias.

RELACIONADAS El frío polar se instala en Europa y anticipa nevadas en París y el norte de España

En el hogar, se aconseja mantener una ventilación controlada, abriendo ventanas por cortos periodos para evitar la acumulación de humedad sin perder demasiado calor. También es importante prevenir los cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir en las primeras horas de la mañana, cuando las heladas son más intensas.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!