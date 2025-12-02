Inamhi alerta: Madrugadas heladas afectarán la Sierra ecuatoriana

Inamhi emitió una alerta por madrugadas heladas en la Sierra ecuatoriana entre el 2 y el 5 de diciembre

El Inamhi alertó sobre el descenso drástico de temperaturas en la Sierra y parte de la Amazonía.

Las temperaturas vuelven a bajar en la sierra ecuatoriana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) la alerta estará vigente desde las 04:00 del 2 y hasta las 08:00 del 5 de diciembre del 2025. Según el pronóstico oficial, las madrugadas se tornarán especialmente frías en provincias del Callejón Interandino, con registros que podrían alcanzar valores bajo cero en zonas específicas.

RELACIONADAS Nevadas y frío extremo complicarán la temporada récord de viajes en Estados Unidos

El fenómeno se explica por la presencia de cielos despejados y aire seco, condiciones que favorecen la pérdida de calor durante la noche y madrugada. El Inamhi detalló que las temperaturas más bajas se registrarán entre las 03:00 y 07:00 horas, con rangos de 5 °C a 3 °C en algunas áreas, y entre 3 °C y 0 °C en otras. En sectores húmedos y de mayor altitud, incluso se prevé la formación de heladas y caída de nieve.

⚠ Advertencia Meteorológica–Descenso de Temperatura

📍Zona: Cordillera de los Andes–Ecuador

📅Vigencia: Desde las 04h00 del 2 de diciembre hasta las 08h00 del 5 de diciembre de 2025

Se espera un descenso significativo de la temperatura nocturna en sectores altos de la cordillera pic.twitter.com/1DXgYfe99W — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) December 1, 2025

Zonas afectadas por las heladas

En la alerta el Inamhi calificó el descenso de temperaturas en tres niveles, cada uno con diferentes zonas del país:

Nivel medio (5°C - 3°C): Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y zonas altas de Morona Santiago y Napo.

Nivel alto (3°C - 0°C): Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pichincha.

Nivel muy alto (menos de 0°C): Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Neumonías y gripes repuntan en Quito al iniciarse la temporada fría Leer más

Posible impacto a los cultivos y población

El descenso de temperaturas no solo representa un reto para quienes habitan en la Sierra, sino también para la producción agrícola. El Inamhi advirtió que las heladas podrían ocasionar daños en cultivos ubicados por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Productos como papas, hortalizas y flores son especialmente sensibles a las bajas temperaturas, lo que podría afectar la economía de pequeños agricultores.

En cuanto a la población, las madrugadas heladas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud preexistentes. Además, se recuerda que durante el día, pese al frío nocturno, la radiación ultravioleta puede alcanzar niveles moderados a extremadamente altos, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 15:00 horas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!