Bomberos rescatan a bebé expuesto al frío extremo en el nevado Cayambe

Una mujer subió con su bebé al nevado Cayambe y fue rescatada por bomberos

Una mujer ascendió con su bebé al nevado Cayambe el martes 4 de noviembre de 2025, durante el último día del feriado en Ecuador. La presencia de ambos en una zona de difícil acceso, a más de 4 800 metros sobre el nivel del mar, activó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, que logró poner a salvo al menor.

Condiciones climáticas extremas

Según informó la entidad, una patrulla que realizaba rondas de seguridad por el volcán observó a la mujer cargando al pequeño en condiciones climáticas extremas, con temperaturas bajo cero y escasa visibilidad. Los rescatistas actuaron de inmediato y brindaron asistencia al bebé, que mostraba signos de malestar por el frío y la altura.

“El bebé fue trasladado por uno de nuestros bomberos hasta un punto seguro, donde recibió atención y abrigo”, detalló el organismo en sus redes sociales.

En las imágenes difundidas se aprecia al infante envuelto en una manta térmica, en brazos de un bombero, mientras sus pies y manos permanecían expuestos al clima gélido del lugar.

Recomendaciones

El Cuerpo de Bomberos recordó que no está permitido ni es recomendable subir con bebés o niños pequeños al nevado Cayambe debido a las bajas temperaturas, el terreno irregular y la falta de oxígeno que caracteriza a esta altitud.

Las autoridades insistieron en la importancia de cumplir con las normas de seguridad para evitar emergencias en zonas de montaña. La institución advirtió sobre el riesgo de hipoxia en esas condiciones, recordando que no es seguro visitar lugares de gran altura con bebés o niños pequeños, ya que la falta de oxígeno puede provocar mal agudo de montaña, con síntomas como dolor de cabeza, náuseas, cansancio extremo, insomnio y mareo.

