El Banco del Pacífico lanza un crédito accesible que busca facilitar el acceso a vivienda propia a familias ecuatorianas mediante tasas preferenciales y plazos amplios.Canva

'Mi Casa Propia': Estos son los beneficios del nuevo crédito del Banco del Pacífico

El programa “Mi Casa Propia” está dirigido a primera vivienda, dentro de los segmentos de interés social y público

El Banco del Pacífico ha lanzado su producto hipotecario denominado “Mi Casa Propia”, dirigido a las personas que desean adquirir su primera y única vivienda.

El crédito está diseñado para los segmentos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Público (VIP). En el caso de la VIS, se contempla un valor máximo de hasta US$ 83.660, y para la VIP un rango de entre US$ 83.661 y US$ 107.630.

El programa cuenta además con el respaldo del esquema estatal MITI‑MITI, impulsado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, lo que reforzaría la intención de facilitar el acceso a vivienda para sectores que antes encontraban barreras.

Principales beneficios

  1. Tasa de interés efectiva: aproximadamente 4,78 % anual para este crédito.
  2. Plazo de financiamiento de 20 o 25 años, lo que permite cuotas más manejables.
  3. Cuota inicial mínima del 5 % del valor del inmueble.
  4. Financiamiento de hasta el 95 % del valor total, incluyendo los gastos legales.
  5. Dirigido a quienes tienen ingresos mensuales máximos de hasta US$ 2.980, según el banco.

Buenas noticias para el sector y los ciudadanos

subsidios a combustibles

Los subsidios para el sector automotor caen a cero en 2026

Leer más

Este tipo de producto puede marcar una diferencia significativa: por un lado, abre una ventana real para familias que hasta ahora veían difícil acceder a su primera vivienda; por otro, estimula la construcción y el sector inmobiliario, lo que puede tener efectos positivos en generación de empleo y dinamización del mercado.

Aspectos a considerar

  • Verificar que el inmueble cumpla con los requisitos del segmento (valor, metro cuadrado máximo, etc.). Por ejemplo, el precio por metro cuadrado no puede superar los US$ 1.170 en este programa.
  • Evaluar bien la capacidad de pago, pues aunque la tasa es baja, el compromiso a 20-25 años exige estabilidad financiera.
  • Confirmar que efectivamente se trate de la primera y única vivienda del solicitante, requisito clave.

