JetSMART inaugura ruta Quito–Buenos Aires con conexión en Lima desde el 26 de octubre

JetSMART inaugura su nueva ruta Quito–Buenos Aires vía Lima, con tres frecuencias semanales desde el 26 de octubre.

JetSMART, reconocida en 2025 como la mejor aerolínea low cost de Sudamérica, anunció oficialmente la apertura de su nueva ruta entre Quito y Buenos Aires, con conexión en Lima. El servicio comenzará a operar el próximo 26 de octubre, y los pasajes ya están disponibles para la venta.

Con esta expansión, la aerolínea refuerza su compromiso de conectar a los ecuatorianos con destinos clave de la región, ofreciendo tarifas competitivas y un modelo de viaje flexible, donde los pasajeros pagan solo por lo que eligen llevar.

Tres frecuencias semanales y precios accesibles

La nueva ruta contará con tres frecuencias semanales: domingos, miércoles y viernes. Los precios promocionales parten desde $157 más tasas e impuestos, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes desean explorar Argentina, un país reconocido por su diversidad cultural, gastronomía y riqueza turística.

La conexión se realiza vía Lima, ciudad donde JetSMART ya opera con éxito desde Ecuador, consolidando un corredor aéreo eficiente entre Quito y el Cono Sur.

Desde su llegada al país en abril de 2024, JetSMART ha transportado a más de 50.000 pasajeros en la ruta Quito–Lima. Además de Buenos Aires, la aerolínea ofrece conexiones hacia Cusco, Arequipa, Cajamarca, Trujillo y Santiago de Chile, ampliando las posibilidades de viaje para los ecuatorianos.

Su modelo ultra low cost ha sido bien recibido por el mercado local, al permitir que más personas accedan al transporte aéreo con precios reducidos y opciones personalizadas.

JetSMART: líder regional en bajo costo

Fundada en 2016, JetSMART opera más de 80 rutas en países como Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Su flota de 49 aviones Airbus A320 y A321 es la más joven de la región, y se proyecta que alcance 120 aeronaves para 2030.

La aerolínea forma parte de una alianza estratégica con American Airlines, lo que permite acumular y redimir millas en el programa de lealtad AAdvantage®, ampliando la conectividad entre Sudamérica y Estados Unidos.

La nueva ruta Quito–Buenos Aires vía Lima representa una expansión de JetSMART en Ecuador y Sudamérica. Con precios accesibles, frecuencias estratégicas y una red de destinos en crecimiento, la aerolínea es una opción confiable para quienes buscan viajar con eficiencia y flexibilidad.

