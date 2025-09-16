Cierre de aeropuerto de Guayaquil: Aerolíneas dan alternativas de vuelos

Imagen referencial. El mantenimiento de la pista del aeropuerto se hará en dos tramos.

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil suspendió desde hoy, 16 de septiembre de 2025, temporalmente sus operaciones aéreas debido a trabajos de mantenimiento en la pista principal. Ante ello las empresas aéreas han debido modificar sus itinerarios de vueltos y crear alternativas para garantizar el servicio.

La suspensión fue autorizada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y ejecutada por la concesionaria TAGSA, con el objetivo de preservar la infraestructura y reforzar la seguridad operacional. Para mermar el impacto, la suspensión de operaciones se hará en dos periodos: desde este martes 16 de septiembre a las 09:00 hasta jueves 18 de septiembre a las 12:00 y desde el martes 23 de septiembre a las 09:00 hasta jueves 25 de septiembre a las 12:00.

Reprogramación de vuelos: suspensión en aeropuerto de Guayaquil

Este cierre programado afectará vuelos nacionales e internacionales, por lo que las autoridades han recomendado a los pasajeros revisar sus itinerarios y mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas.

Ante ello, la aerolínea Avianca, informó este 16 de septiembre, que sus itinerarios de 16 al 18 y del 23 al 25 de septiembre de 2025, en las rutas desde y hacia Guayaquil, fueron ya modificados.

"Nuestra prioridad es proteger los planes de viaje de nuestros clientes, por lo que todos los pasajeros con reservas confirmadas fueron notificados con anticipación vía correo electrónico y reubicados en los siguientes vuelos con disponibilidad".

No obstante, la aerolínea informa a sus clientes, que en caso de que dicha alternativa no se ajustara a sus necesidades, la empresa también les ofrece la posibilidad elegir un nuevo itinerario para volar 8 días antes o 30 días después de la fecha original del viaje, "sin costo adicional y sujeto a disponibilidad".

La aerolínea Latam, por su parte, señaló que hasta el momento no se ha presentado problemas por cambios en el servicio. "Como esta situación fue programada, los vuelos fueron reorganizados por itinerario, por tanto las personas escogieron sus vuelos en función de cómo fueron organizados", dijo. Con ello, dijo la firma aérea, el servicio queda garantizado de esta manera.

