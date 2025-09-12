Cierres en aeropuerto de Guayaquil: consulta aquí cuándo se suspenden los vuelos

El aeropuerto de Guayaquil suspenderá operaciones en dos fechas de septiembre por mantenimiento

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil suspenderá temporalmente sus operaciones aéreas en dos periodos de septiembre debido a trabajos de mantenimiento en la pista principal. La intervención fue autorizada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y ejecutada por la concesionaria TAGSA, con el objetivo de preservar la infraestructura y reforzar la seguridad operacional.

Este cierre programado afectará vuelos nacionales e internacionales, por lo que se recomienda a los pasajeros revisar sus itinerarios y mantenerse en contacto directo con sus aerolíneas.

(Te invitamos a leer: Cierre parcial en el aeropuerto de Guayaquil: revisa las fechas y horarios )

¿Cuándo será el cierre y qué vuelos se verán afectados?

El cronograma contempla dos fases de suspensión:

Martes 16 de septiembre a las 09:00 hasta jueves 18 de septiembre a las 12:00

Martes 23 de septiembre a las 09:00 hasta jueves 25 de septiembre a las 12:00

Durante esos intervalos, no se permitirán despegues ni aterrizajes en la terminal aérea. Las aerolíneas ya fueron notificadas y algunas reprogramarán vuelos o los trasladarán a otros aeropuertos del país.

¿Por qué se realiza este mantenimiento?

Según la DGAC, estas labores son necesarias para garantizar que la pista cumpla con los estándares internacionales de seguridad. El desgaste por alto tráfico aéreo exige intervenciones técnicas periódicas, como ocurre en aeropuertos de gran flujo en otras ciudades del mundo.

No solo es reforzar la seguridad, sino también mejorar la calidad de los servicios y evitar cierres imprevistos por fallas estructurales.

Recomendaciones para los pasajeros

Verificar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea.

Consultar canales oficiales como @DGAC_Ecuador para actualizaciones.

Evitar compartir información no confirmada que pueda generar confusión.

Considerar alternativas de conexión desde aeropuertos cercanos como Quito o Manta.

Llegar con anticipación si su vuelo está fuera del horario de cierre, ya que podría haber congestión.

RELACIONADAS Rayos X revelan contrabando de joyas de lujo en el aeropuerto de Guayaquil

⏰✈ ¿Ya conoces los horarios de cierre de pista? 👀

Infórmate con nosotros 😉⬇

🗓 Desde las 09h00 am del 16 de septiembre hasta las 12h00 pm del 18 de septiembre

🗓 Desde las 09h00 am del 23 de septiembre hasta las 12h00 pm del 25 de septiembre

Serán 51 horas de trabajo pic.twitter.com/pT1nbULjMk — Aeropuerto de Guayaquil / TAGSA (@Aeropuerto_GYE) September 12, 2025

Estos cierres temporales son parte de los protocolos que garantizan operaciones seguras y eficientes. Se recomienda considerar alternativas de conexión desde aeropuertos cercanos como Quito o Manta y llegar con anticipación si su vuelo está fuera del horario de cierre, ya que podría haber congestión.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQU´Í!