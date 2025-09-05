Vuelos suspendidos en Quito: conoce las fechas de cierres programados

La Corporación Quiport informó que el sábado 6 de septiembre de 2025 se realizará un cierre programado de operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, con el fin de ejecutar trabajos preventivos de mantenimiento que garanticen la seguridad y eficiencia de las operaciones.

Durante este cierre, las operaciones aéreas estarán suspendidas de 02:00 a 14:00, mientras que la terminal de pasajeros permanecerá abierta con normalidad, permitiendo que los servicios de atención al viajero continúen sin interrupciones.

Para esta fecha, algunas aerolíneas han reprogramado vuelos, por lo que se recomienda a los pasajeros verificar directamente con su aerolínea el estado actualizado de su vuelo. Los contactos de todas las aerolíneas están disponibles en Aeropuerto Quito - Aerolíneas

Próximos cierres programados

Según lo anunciado el pasado 18 de febrero, los cierres por mantenimiento preventivo continuarán los siguientes sábados, siempre en el horario de 02:00 a 14:00:

13 de septiembre

20 de septiembre

Estas fechas fueron seleccionadas cuidadosamente, ya que los sábados registran menor tráfico aéreo, lo que permite minimizar el impacto en las operaciones y la experiencia de los pasajeros.

Seguridad y planificación

Para la Corporación Quiport, los trabajos de mantenimiento preventivo son esenciales para evitar cierres de emergencia y garantizar que el aeropuerto opere de manera segura y eficiente. La programación ha sido coordinada y aprobada por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y comunicada a las aerolíneas mediante NOTAM, la notificación oficial utilizada en la aviación a nivel internacional.

Para información adicional sobre cambios, reprogramaciones o cancelaciones, los pasajeros deben contactar directamente a su aerolínea.

