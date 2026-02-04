Impuesto predial Quito: así será el pago en febrero 2026

Si usted pagó su cartilla a inicios de año y hubo un cobro inusual, puede estar dentro de los perjudicados por un error

La cartilla del impuesto predial incluye rubros como la Contribución Especial por Mejoras. Este año hubo un error que significó cobro excesivo en 7,62 % de los predios del Distrito.

Pagar su impuesto predial anticipadamente puede significar un ahorro para usted. Si lo hace durante febrero, recibirá un descuento de entre el 8 y el 7 %.

Puede consultar el valor que le corresponde en el link https://pago.quito.gob.ec/. Los pagos se pueden hacer en línea, a través de su tarjeta de crédito o débito, en la página web o aplicaciones de su banco de confianza, o en las ventanillas de cualquier institución financiera. Para ello debe tener a mano el número de la orden de cobro.

El error en el cobro de la CEM

En el caso de que usted haya cancelado su impuesto predial en la primera quincena de enero y haya notado cobros excesivos en la Contribución Especial por Mejoras (CEM), puede hacer el reclamo para obtener la devolución. Este valor consta en la cartilla del impuesto predial en Quito y, según la Dirección Metropolitana Tributaria, la acreditación del dinero en la cuenta bancaria registrada en el formulario de reclamo toma de tres a cuatro días.

Según información difundida con corte hasta el 30 de enero, los propietarios de 376 predios ya obtuvieron una resolución favorable para recuperar su dinero y, por ende, ya pudieron recuperar el dinero o están a punto de hacerlo. El problema surgió a raíz de cambios de denominación del propietario de predios (titular de dominio). Este error se detectó en 79.157 predios, que representan el 7,62 % del total de predios registrados en el catastro del Distrito Metropolitano de Quito. En este constan 1.037.877 propiedades.

Al realizar el cambio de titular de dominio, el sistema no reconoció los pagos realizados previamente de esta contribución, por lo que en la planilla del impuesto predial se cobraron valores de años pasados. Debido a los beneficios de descuentos por pagar a inicios de año, 20.797 propietarios pagaron sus impuestos antes del 14 de enero, cuando se subsanó el error que fue detectado dos días antes, en una revisión.

Esta se realizó luego de que en la primera semana laborable de enero se reportaran quejas de ciudadanos por "variaciones considerables respecto de la CEM". Así se evitó que otras 58.360 personas pagaran su planilla del predial con montos excesivos.

Según un documento que recibió el concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto del Concejo Metropolitano de Quito, el cálculo inicial para los 79.157 predios por este rubro era de 6.061.345,80 dólares y el valor recalculado bajó considerablemente a $ 2.534.830,86. La diferencia fue de $ 3.526.514,94. Sin embargo, no todo se recaudó efectivamente, pues solo pagaron sus impuestos 20.797 contribuyentes afectados por este fallo. Finalmente, la diferencia fue de $ 873.403,18.

¿Cómo hacer el reclamo?

Las personas que aún no hayan reclamado los valores cobrados en exceso pueden hacerlo de varias formas:

Acercándose a los Balcones de Servicio de la Administración Zonal de su sector

Realizar el trámite en línea, a través de la página web del Municipio

Visitando la Dirección Metropolitana Tributaria, que está ubicada en la calle Chile y Venezuela, junto al Municipio de Quito

Según el Municipio, cuando se detectó el problema se envió de forma masiva un correo electrónico para notificar a los propietarios que habían cancelado sus planillas sobre el problema y también se han hecho llamadas telefónicas. Los afectados pueden hacer su reclamo este año, pero quienes no lo hagan, tendrán a cambio una nota de crédito que servirá automáticamente para sus obligaciones tributarias del 2027.

