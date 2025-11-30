Cyber Monday: lo mejor para comprar si no alcancé el viernes

El Cyber Mondayque será la oportunidad ideal para quienes no aprovecharon el Black Friday

El Cyber Monday 2025 se celebrará el lunes 1 de diciembre, apenas tres días después del Black Friday del 28 de noviembre. Este evento se ha consolidado como la segunda gran fecha de consumo digital del año, especialmente para quienes no lograron aprovechar las promociones del viernes. A diferencia del Black Friday, el Cyber Monday se centra en ofertas exclusivas en línea, lo que permite a los consumidores acceder a rebajas sin necesidad de acudir a tiendas físicas.

Las categorías más buscadas serán tecnología, moda, hogar y viajes, con descuentos que en algunos casos igualan o superan los del Black Friday. En Ecuador, este evento también coincide con el adelanto del décimo tercer sueldo, lo que impulsa el consumo digital previo a las fiestas navideñas.

Tecnología: la estrella del Cyber Monday

La categoría de tecnología es la más esperada del Cyber Monday. Laptops, smartphones, televisores inteligentes y accesorios suelen tener rebajas significativas. Marcas como Apple, Samsung y Huawei aprovechan esta fecha para ofrecer promociones en modelos recientes y de gama media, lo que convierte al Cyber Monday en el momento ideal para renovar dispositivos.

Además, plataformas de e-commerce como Amazon, Mercado Libre y grandes cadenas locales han anunciado que extenderán las ofertas durante toda la semana, lo que se conoce como Cyber Week. Esto brinda más tiempo a los consumidores para comparar precios y elegir la mejor opción.

Moda y hogar: descuentos que complementan la temporada

El Cyber Monday también es una oportunidad para adquirir productos de moda y belleza, como ropa de temporada, calzado y perfumes, con rebajas exclusivas en línea. Estas compras suelen ser estratégicas para quienes buscan adelantar regalos navideños o renovar su guardarropa.

En el ámbito del hogar, electrodomésticos, muebles y artículos de decoración estarán entre los más demandados. Los consumidores aprovechan estas promociones para adquirir productos de alto valor con descuentos que difícilmente se encuentran en otras épocas del año.

Viajes y experiencias: un atractivo creciente

Una de las tendencias más fuertes del Cyber Monday en los últimos años ha sido la inclusión de paquetes turísticos, vuelos y reservas de hoteles con descuentos exclusivos. En 2025, se espera que aerolíneas y agencias de viajes digitales ofrezcan promociones especiales para quienes planean vacaciones de fin de año o escapadas en 2026.

Este tipo de ofertas se ha convertido en un atractivo adicional del Cyber Monday, ya que permite a los consumidores invertir en experiencias más allá de productos físicos. Además, muchas plataformas ofrecen beneficios adicionales como acumulación de millas, cashback o facilidades de pago en cuotas sin interés.

Consejos para aprovechar el Cyber Monday

Los expertos recomiendan a los consumidores planificar sus compras con anticipación, elaborando una lista de productos prioritarios para evitar compras impulsivas. También es clave comparar precios entre distintas plataformas y verificar que los descuentos sean reales.

Otro consejo importante es revisar las condiciones de envío y devoluciones, especialmente en productos de alto valor. Finalmente, aprovechar los beneficios de los medios de pago digitales, como cuotas sin interés o programas de recompensas, puede marcar la diferencia en el ahorro total.

