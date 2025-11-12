Black Friday: laptops con mayor descuento en 2025, en Ecuador y Estados Unidos

Las computadoras portátiles son de los artículos que más ofertas tendrán en este Black Friday. Conoce los precios

Las laptops son uno de los productos que más se buscan en Black Friday.

Cada día falta menos para el Black Friday del próximo 28 de noviembre. Sin embargo, las ofertas ya comenzaron a aparecer en distintas tiendas y productos a nivel nacional e internacional. Por lo que desde ya puedes aprovechar los descuentos.

Uno de los productos más requeridos en esta época del año son las laptops. Esto debido a que es de los artículos que más rebajas le dan debido a la demanda que tienen. Expreso te trae los mejores valores de computadoras portátiles que están disponibles hasta el momento para que los aproveches.

Las mejores ofertas de laptops

Varias tiendas dan hasta el 30% de descuento en este producto. Mientras que en Amazon hay laptops en precios especiales y con una fecha límite para adquirirlas. Hay que recordar que varían en marca y características, por lo que tienes que ver la que más se adapte a tus necesidades. Algunas de las que están en rebaja son:

Laptop ASUS VIVOBOOK con pantalla de 15.6, un procesador AMD Ryzen 7 5825U 2.0 Ghz hasta 4.5Ghz. Y una memoria Ram de 8GB, disco duro 512 GB SSD. En Computron está en 489,99 con un descuento del 29% de su precio original.

Laptop ASUS TUF GAMING con pantalla de 16 pulgadas, un procesador Intel Ci5 210H 2.2 Ghz hasta 4.8Ghz. Una memoria Ram de 16 GB y disco duro 512 GB SSD. Su costo original, también en Computron, 1.249,99, pe está con el 28% de descuento y queda en 899,99.

En Amazon hay una laptop para juegos en 349,99. Pantalla de 16 pulgadas, Windows 11, 16 GB de Ram, disco duro 1 TB SSD y procesador N100.

Por su parte, Crecos ofrece una HP con pantalla de 14 pulgadas, 8 GB de memoria RAM, disco duro de 256 GB SSD y un procesador N4500 Intel. El valor original era 519,30, pero con el 20% quedó en 415,44. Además, te regalan una maleta, estuche para la laptop y un mouse.

Comandato ofrece una Lenovo con pantalla 15.6, 4 GB de memoria Ram, disco duro de 128 GB y un procesador de Intel® Celeron® N4120. Estaba en 815,24 y ahora quedó en 376,97.

¿Se puede devolver lo que compras en Black Friday?

Sí se puede exigir la devolución de su dinero, pero deben cumplir estos tres parámetros para compras en locales físicos:

Devolución hasta 15 días después de la compra. Presentar la factura. El producto debe estar en el mismo estado, al menos que se esté devolviendo por defecto de fábrica.

