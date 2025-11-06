Black Friday 2025: ¿Cómo verificar si un descuento es real y no un engaño?

A veces las mejores ofertas esconden fraudes. Por eso te traemos una guía para evitar estafas el próximo 28 de noviembre

Las ofertas abundan en Black Friday, pero no todas son confiables.

Este próximo 28 de noviembre es el Black Friday 2025 y las tiendas ecuatorianas ya han comenzado a hacer sus ofertas. Pero, como todos los años, aparece la duda de que tan fiables son las ofertas que hacen las empresas nacionales.

A veces ofrecen descuentos que ya tenían antes de la fecha, o suben el precio para hacerle rebaja y que quede el valor anterior, u ofertan productos en mal estado, etc. Es por eso que EXPRESO te trae algunas sugerencias para evitar en engaños, fraudes o estafas.

Cómo saber si el descuento por Black Friday es real o engaño

Verifica el precio del producto que quieras comprar semanas antes de que comiencen las ofertas. Así sabrás si realmente existe la rebaja que te ofrecen. Trata de ir a comercios que tengan buena reputación con sus ofertas, pregúntale a otras personas que ya hayan comprado donde tú quieres hacerlo para conocer su experiencia. Si es positiva te ayudará a saber que el sitio es de confianza. Si vas a comprar en línea, recuerda comprobar que sea el sitio web oficial de la compañía. Para eso debe tener el HTTPS al inicio de la barra del buscador, así sabrás que estás en un página segura. Si hay ofertas demasiado buenas para ser ciertas, pregunta antes de adquirir el producto. Ese tipo de descuentos vienen con ciertas condiciones que podían ser perjudiciales para ti. Revisa el producto antes de adquirirlo. A veces ponen en oferta cosas que no están al 100%, o que tienen tanto tiempo guardadas que pueden presentar defectos. Por lo que también consulta la política de reembolso, devolución o cambio de lo que compres.

Cuidado con lo que compres en Black Friday. CANVA

Pago adelantado del decimocuarto incentiva el Black Friday

Hay que recordar que las empresas públicas pagarán el decimocuarto sueldo el próximo 14 de noviembre. Esto debido a la solicitud del presidente Daniel Noboa, quien pidió que se pague con anticipación para activar la economía ecuatoriana. Noboa también instó al sector privado que haga lo mismo, de es amanera mucha gente llegará con fluidez económica al Black Friday 2025.

