Black Friday Ecuador 2025: estas son las primeras ofertas activas

Aunque es el 28 de noviembre próximo, algunos comercios han comenzado a sacar sus promociones por este famoso día.

Las ofertas por el Black Friday comenzaron a salir desde inicios de este mes de noviembre.

El próximo 28 de noviembre se celebra el famoso Black Friday en Estados Unidos y en países como Ecuador que han apostado por este gancho en las ventas. Un día después del Día de Acción de Gracias las tiendas hacen gigantescos descuentos para que la gente compre, eso provoca largas filas desde la noche anterior. Es un día ya tradicional en el país norteamericano.

Desde hace algunos años el comercio de Ecuador comenzó a adaptarlo y utilizarlo en el país para aumentar sus ventas. Al comienzo el público se quejaba de que las ofertas no eran tan grandes, que no eran tantas, ni en buenos productos. Pero con el paso de los años eso ha cambiado.

Las empresas nacionales han logrado generar ofertas llamativas e incluso no aferrarse a un solo día, sino ampliar las ofertas a semanas o incluso todo noviembre. Es por eso que aunque recién empezó el mes, ya hay compañías que anunciaron sus ofertas para el Black Friday.

Primeras ofertas por Black Friday en Ecuador

Movistar anunció su black week desde el 18 de noviembre próximo. Su oferta es que puedas adquirir dos celulares por el precio de uno. Los cuales se podrán comprar de manera física o virtual.

La página TVentas iniciará sus ofertas este 7 de noviembre. Tendrá productos hasta en el 50% de descuento. Esto durará hasta el 30 de noviembre, por lo que tendrás todo el mes para aprovechar las ofertas.

Adidas es otra tienda que ya tiene ofertas disponibles en su página web. Hay artículos deportivos al 20, 30 y hasta 40% de descuento.

Tennis, otra tienda de ropa deportiva, también ya ofrece descuentos de entre el 30 al 50% en artículos seleccionados.

La aerolínea Air Europa también ofrece 25% de descuentos en vuelos por el Black Friday. Aunque informó que para el 28 de noviembre los boletos podrían estar hasta más baratos, van a ir sacando ofertas.

Las ofertas por Black Friday comenzaron a aparecer en Ecuador. CANVA

Otras ofertas ya anunciadas para Black Friday

Además de estas empresas, el Mall del Sol también se adelantará al 28 de noviembre ya que el domingo 23, 150 de sus establecimientos tendrán descuentos de hasta el 70 %. Pero solo de 07:00 a 13:00 de ese día.

5 recomendaciones para aprovechar el Viernes Negro

Haz una lista de lo que realmente necesitas: Antes de comprar, define prioridades (ej: tecnología, ropa, electrodomésticos). Así evitas compras impulsivas y comparas mejor precios. Compara precios antes y durante la oferta. Algunas tiendas inflan precios. Revisa plataformas comparadoras o screenshots previos para saber si el descuento es real. Revisa políticas de devolución y garantía. Suscríbete a newsletters o apps. Muchas marcas envían descuentos exclusivos, alertas o acceso anticipado a suscriptores. Define un presupuesto. Evita endeudarte. Decide cuánto puedes gastar y respétalo; así aprovechas ofertas sin afectar tus finanzas.

Para más análisis de las coyunturas nacionales, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!