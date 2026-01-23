¿Cuándo es el feriado de Carnaval 2026 en Ecuador? Fechas oficiales

El feriado de Carnaval en Ecuador en 2026 será el lunes 16 y martes 17 de febrero, sumándose al fin de semana previo

El feriado de carnaval es un de los más largos y más esperados del año.

Tras el feriado de Año Nuevo, el Carnaval se convierte en el segundo gran asueto nacional del calendario ecuatoriano. En 2026, las fechas oficiales son lunes 16 y martes 17 de febrero, que se suman al fin de semana del 14 y 15, generando un puente vacacional de cuatro días.

Este feriado está establecido en la Ley de Feriados aprobada en 2016, que garantiza días de descanso obligatorio y no recuperables para trabajadores del sector público y privado. La normativa busca promover el turismo interno y dar un respiro a la ciudadanía en medio del calendario laboral.

El Carnaval es considerado uno de los feriados más largos y atractivos del año, pues coincide con la temporada playera y con celebraciones tradicionales en distintas regiones del país.

Calendario oficial de feriados 2026

El Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional publicaron el calendario oficial de feriados para 2026, que incluye los siguientes días de descanso obligatorio:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

24 de mayo (domingo, trasladado al lunes 25): Batalla de Pichincha

10 de agosto (lunes): Primer Grito de Independencia

9 de octubre (viernes): Independencia de Guayaquil

2 de noviembre (lunes): Día de los Difuntos

3 de noviembre (martes): Independencia de Cuenca

25 de diciembre (viernes): Navidad

Turismo y economía en el feriado

El Carnaval no solo es una fiesta cultural, sino también un motor económico. Este feriado suele generar un importante movimiento turístico en destinos de la Costa, la Sierra y la Amazonía. En ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca, las familias aprovechan los días libres para viajar a playas, balnearios y pueblos con tradiciones carnavaleras.

En la Costa, destinos como Salinas, Montañita y Esmeraldas reciben miles de visitantes, mientras que en la Sierra, Guaranda celebrará su característico carnaval, uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval ecuatoriano.

Con cuatro días de descanso, el Carnaval 2026 será una oportunidad para planificar viajes y actividades recreativas. Se recomienda a los ciudadanos organizar con anticipación sus desplazamientos, especialmente en rutas hacia la Costa y la Amazonía, donde se espera mayor afluencia.

