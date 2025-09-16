¿Cuál es el proceso para denunciar incidentes de violencia en hospitales de Ecuador?

El Gobierno del presidente del país, Daniel Noboa, implementó dos canales de atención automatizada para recibir quejas y denuncias ciudadanas sobre falta de atención y de medicamentos, así como actos de violencia en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Estos canales fueron creados luego de que las autoridades constataran que, a diario, los familiares de los pacientes debían comprar los medicamentos e implementos para los pacientes por fuera de las entidades de salud, cuando adquirirlos desde dichos hospitales es un derecho.

El Gobierno mencionó que se pueden hacer las denuncias a través de dos vías: la página de denuncias (denuncias.iess.gob.ec); o a través del número de WhatsApp 0962532338. Ambos sistemas funcionan a través de chatbots.

A través de estos canales se puede denunciar la compra de insumos fuera de hospitales; pedidos de dinero para turnos o camas; y actos de favoritismo en la atención.

Amenazas dentro del hospital también se denuncian

Se puede denunciar violencia física o verbal contra pacientes o personal médico y amenazas dentro del hospital.

Si la violencia involucra amenazas armadas, presencia de grupos delictivos o riesgo directo al personal médico, se activa el Código Plata, un sistema de alerta diseñado para proteger a pacientes y trabajadores ante incidentes violentos dentro de los hospitales, que implica intervención de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Este código se creó tras eventos violentos ocurridos, en lo que va del año, en hospitales como Monte Sinaí (Guayaquil), Carlos Andrade Marín (Quito) y el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante.

El personal médico busca protegerse

Ante esta reciente medida, el personal médico del IESS ha buscado blindarse de responsabilidades. A través de una carta, solicita a las autoridades la confirmación del alcance y vigilancia de esta medida a fin de garantizar su cumplimiento sin ambigüedades operativas.

