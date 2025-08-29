Clima en Ecuador hoy: temperaturas, lluvias y radiación UV según INAMHI

Los niveles de radiación para el día estarán en niveles altos y extremadamente altos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su pronóstico oficial para este viernes 29 de agosto, anticipando una jornada con cielos poco nubosos y parcialmente nublados en gran parte del país. Se prevén ráfagas de viento moderadas, especialmente en zonas costeras y de altitud media.

En cuanto a temperaturas, el Litoral registrará máximas entre 25 °C y 30 °C; la Sierra se mantendrá entre 16 °C y 21 °C; la Amazonía alcanzará valores entre 26 °C y 32 °C; y la región Insular (Galápagos) oscilará entre 25 °C y 27 °C.

Aunque no se han emitido alertas de lluvias intensas, se esperan precipitaciones ocasionales en el norte e interior de la región Litoral e Insular, según el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).

Radiación UV entre “Alta” y “Extremadamente Alta” en varias provincias

El INAMHI anunció que los niveles de radiación se ubicarán entre “Alto” y “Extremadamente Alto” en varias zonas del país, especialmente en la región Sierra. Esta condición representa un riesgo para la salud si no se toman medidas de protección adecuadas.

#PronósticoUVEc | Viernes 29 de agosto: Se esperan índices de radiación ultravioleta entre Altos y Extremadamente alto en especial en la región Sierra🌤🕶🧢 pic.twitter.com/LnBWGabavt — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 28, 2025

El INAMHI recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, cuando la radiación alcanza sus picos más intensos. Se aconseja el uso de protector solar con factor elevado, ropa ligera de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV. Las personas que trabajan al aire libre o realizan actividades físicas deben extremar precauciones y mantenerse hidratadas.

Recomendaciones generales

Ante las condiciones previstas, el INAMHI sugiere a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones según la región. Las personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias o cutáneas deben limitar su exposición prolongada al sol y al viento.

El pronóstico completo y actualizado está disponible en el portal oficial del INAMHI, donde se incluyen mapas interactivos, alertas meteorológicas y reportes por provincia.

