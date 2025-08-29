Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

Clima
Los niveles de radiación para el día estarán en niveles altos y extremadamente altos.CANVA

Clima en Ecuador hoy: temperaturas, lluvias y radiación UV según INAMHI

El INAMHI anunció altos niveles de radiación y vientos fuertes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su pronóstico oficial para este viernes 29 de agosto, anticipando una jornada con cielos poco nubosos y parcialmente nublados en gran parte del país. Se prevén ráfagas de viento moderadas, especialmente en zonas costeras y de altitud media.

RELACIONADAS

En cuanto a temperaturas, el Litoral registrará máximas entre 25 °C y 30 °C; la Sierra se mantendrá entre 16 °C y 21 °C; la Amazonía alcanzará valores entre 26 °C y 32 °C; y la región Insular (Galápagos) oscilará entre 25 °C y 27 °C.

Aunque no se han emitido alertas de lluvias intensas, se esperan precipitaciones ocasionales en el norte e interior de la región Litoral e Insular, según el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).

Radiación UV entre “Alta” y “Extremadamente Alta” en varias provincias

Droga Tulcán

Policía decomisa más de 2 toneladas de cocaína en Tulcán

Leer más

El INAMHI anunció que los niveles de radiación se ubicarán entre “Alto” y “Extremadamente Alto” en varias zonas del país, especialmente en la región Sierra. Esta condición representa un riesgo para la salud si no se toman medidas de protección adecuadas.

El INAMHI recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, cuando la radiación alcanza sus picos más intensos. Se aconseja el uso de protector solar con factor elevado, ropa ligera de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV. Las personas que trabajan al aire libre o realizan actividades físicas deben extremar precauciones y mantenerse hidratadas.

Recomendaciones generales

Ante las condiciones previstas, el INAMHI sugiere a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones según la región. Las personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias o cutáneas deben limitar su exposición prolongada al sol y al viento.

RELACIONADAS

El pronóstico completo y actualizado está disponible en el portal oficial del INAMHI, donde se incluyen mapas interactivos, alertas meteorológicas y reportes por provincia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vanegas, DT de Cuenca Jrs, pensó en retirarse antes de ganar a Barcelona: Esto reveló

  2. Clima en Ecuador hoy: temperaturas, lluvias y radiación UV según INAMHI

  3. Hallan a una bebé entre fundas de basura en Guayaquil

  4. Policía decomisa más de 2 toneladas de cocaína en Tulcán

  5. Extradiciones en Ecuador aumentan, pero el crimen sigue sin disminuir

LO MÁS VISTO

  1. Escándalo en Cuenca: Barcelona fuera de Copa Ecuador tras perder ante Cuenca Juniors

  2. El exviceministro de Electricidad Rafael Quintero fue detenido

  3. Consulta con tu cédula si cobras el bono de septiembre 2025 en el MIES o BanEcuador

  4. ¿Quién es Cuenca Juniors? El equipo que eliminó a Barcelona SC en Copa Ecuador

  5. Daniel Noboa envía a la Asamblea la Ley de Fortalecimiento Crediticio

Te recomendamos