Clima en Ecuador hoy: temperaturas, lluvias y radiación UV según INAMHI
El INAMHI anunció altos niveles de radiación y vientos fuertes
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su pronóstico oficial para este viernes 29 de agosto, anticipando una jornada con cielos poco nubosos y parcialmente nublados en gran parte del país. Se prevén ráfagas de viento moderadas, especialmente en zonas costeras y de altitud media.
En cuanto a temperaturas, el Litoral registrará máximas entre 25 °C y 30 °C; la Sierra se mantendrá entre 16 °C y 21 °C; la Amazonía alcanzará valores entre 26 °C y 32 °C; y la región Insular (Galápagos) oscilará entre 25 °C y 27 °C.
Aunque no se han emitido alertas de lluvias intensas, se esperan precipitaciones ocasionales en el norte e interior de la región Litoral e Insular, según el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).
Radiación UV entre “Alta” y “Extremadamente Alta” en varias provincias
Policía decomisa más de 2 toneladas de cocaína en TulcánLeer más
El INAMHI anunció que los niveles de radiación se ubicarán entre “Alto” y “Extremadamente Alto” en varias zonas del país, especialmente en la región Sierra. Esta condición representa un riesgo para la salud si no se toman medidas de protección adecuadas.
#PronósticoUVEc | Viernes 29 de agosto: Se esperan índices de radiación ultravioleta entre Altos y Extremadamente alto en especial en la región Sierra🌤🕶🧢 pic.twitter.com/LnBWGabavt— INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 28, 2025
El INAMHI recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00, cuando la radiación alcanza sus picos más intensos. Se aconseja el uso de protector solar con factor elevado, ropa ligera de manga larga, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV. Las personas que trabajan al aire libre o realizan actividades físicas deben extremar precauciones y mantenerse hidratadas.
Recomendaciones generales
Ante las condiciones previstas, el INAMHI sugiere a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones según la región. Las personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias o cutáneas deben limitar su exposición prolongada al sol y al viento.
El pronóstico completo y actualizado está disponible en el portal oficial del INAMHI, donde se incluyen mapas interactivos, alertas meteorológicas y reportes por provincia.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!