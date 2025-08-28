Cómo usar Gemini para consultar el clima y recibir pronósticos diarios personalizados
Google lanzó una nueva actualización para Gemini para dar pronósticos diarios
La inteligencia artificial de Google, Gemini, ha ampliado sus funciones en 2025. Una de sus novedades más útiles es el pronóstico personal del tiempo, que permite consultar el clima actual y programar reportes diarios adaptados a tu ubicación y rutina. Esta función, integrada en dispositivos Android y accesible desde la app de Gemini, elimina la necesidad de usar aplicaciones meteorológicas externas.
Cómo consultar el clima con Gemini
Para obtener el pronóstico del día, basta con preguntarle a Gemini: “¿Qué tiempo hace hoy?” o “¿Cuál es el clima en mi ciudad?”. Puedes hacerlo por voz o por texto, y la IA te mostrará una tarjeta con información detallada:
- Temperatura actual en tu ubicación
- Mínimas y máximas previstas
- Evolución de temperatura por horas
- Probabilidad de lluvia
- Humedad y velocidad del viento (si lo solicitas)
Esta tarjeta aparece superpuesta en pantalla si usas comandos por voz, o como respuesta directa en el chat si escribes la pregunta. También puedes consultar el clima en otras ciudades o en fechas futuras, lo que resulta útil para planificar viajes o actividades al aire libre.
Gemini utiliza datos en tiempo real de fuentes meteorológicas oficiales y los adapta a tu ubicación detectada por GPS. Además, si tienes activada la personalización de IA, puede ajustar el nivel de detalle según tus preferencias.
Cómo programar reportes diarios del clima
Una de las funciones más valoradas en 2025 es la posibilidad de automatizar el pronóstico del tiempo. Para ello, puedes configurar una rutina que te envíe el informe meteorológico cada día a la hora que elijas. El proceso es sencillo:
- Abre la app de Gemini en tu dispositivo Android.
- Pulsa el ícono del micrófono y di: “Dame, cada mañana a las 7, un informe completo del pronóstico meteorológico de mi localidad.”
- Puedes modificar el prompt para ajustar la hora, frecuencia o tipo de información (por ejemplo, incluir alertas de tormenta o índice UV).
- Para verificar que la rutina está activa, ve a tu perfil (arriba a la derecha) y selecciona “Acciones programadas”. Allí podrás revisar, pausar o eliminar automatismos.
Esta función convierte a Gemini en un asistente meteorológico personalizado, ideal para quienes necesitan planificar su jornada con anticipación, como docentes, transportistas o padres con hijos en edad escolar.
Google transforma su buscador con IA: nace el 'AI Mode' y así funcionaLeer más
Ventajas frente a otras apps del tiempo
A diferencia de las aplicaciones tradicionales, Gemini ofrece una experiencia integrada y conversacional. No necesitas abrir una app específica ni buscar manualmente tu ciudad: la IA lo hace por ti, adaptándose a tu contexto y preferencias.
Además, al estar vinculada al ecosistema de Google, Gemini puede cruzar datos con tu calendario, ubicación y hábitos. Por ejemplo, si tienes una reunión al aire libre programada, puede alertarte sobre posibles lluvias en ese horario.
Otra ventaja es la posibilidad de recibir el pronóstico en distintos formatos: texto, voz, tarjetas visuales o incluso como parte de una rutina matutina junto con otras acciones (como leer titulares o recordarte tareas).