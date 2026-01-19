Análisis de la diferencia entre las licencias tipo A y B en Ecuador
Las licencias de conducir tipo A y B corresponden a categorías no profesionales
En Ecuador, el sistema de licencias de conducir está regulado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y se clasifica en categorías profesionales y no profesionales. Dentro de las no profesionales, las más solicitadas son las licencias tipo A y tipo B, que habilitan a los ciudadanos a conducir motocicletas y automóviles respectivamente.
Licencia tipo A: motocicletas y similares
La licencia tipo A está destinada a quienes conducen motocicletas, scooters y similares. Según la normativa vigente de la ANT, esta categoría se otorga a personas mayores de 18 años que aprueben los exámenes teóricos y prácticos correspondientes.
Entre sus características principales destacan:
- Autoriza la conducción de motocicletas de cualquier cilindraje.
- No permite transportar pasajeros de manera comercial.
- Requiere aprobar un curso de conducción en una escuela autorizada.
- El examen práctico se realiza en motocicleta, evaluando maniobras básicas y seguridad vial.
La licencia tipo A es especialmente relevante en ciudades con alta circulación de motos, como Guayaquil, Quito y Cuenca.
Licencia tipo B: automóviles y camionetas livianas
La licencia tipo B habilita a conducir automóviles, camionetas y casas rodantes con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil. Es la licencia más común en Ecuador, ya que cubre la mayoría de vehículos particulares.
Sus principales características son:
- Permite conducir automóviles y camionetas de uso personal.
- Autoriza el manejo de casas rodantes y vehículos livianos con remolques pequeños.
- No habilita para transporte público ni comercial.
- Requiere aprobar curso de conducción en escuela autorizada, examen teórico y práctico.
La licencia tipo B es indispensable para quienes buscan movilidad familiar o personal en el día a día. Además, constituye un requisito previo para acceder a licencias profesionales de mayor categoría, como la tipo C o D, destinadas al transporte comercial y público.
¿Es posible renovar la licencia de conducir a cualquier edad en Ecuador?Leer más
Diferencias y consideraciones prácticas
Aunque ambas licencias son no profesionales, existen diferencias sustanciales que determinan su uso. La licencia tipo A se limita exclusivamente a motocicletas, mientras que la tipo B cubre automóviles, camionetas y casas rodantes con remolques pequeños. El examen práctico también varía: en la A se evalúa la conducción en moto y en la B el manejo de automóvil. Además, la licencia B permite transportar cargas de hasta 1,75 toneladas, mientras que la A no contempla carga adicional.
En términos prácticos, la elección depende de las necesidades de movilidad de cada ciudadano. Quienes buscan rapidez y economía suelen optar por la licencia A, especialmente en ciudades con alto tráfico donde las motocicletas son más ágiles. En cambio, quienes requieren transporte familiar, mayor seguridad y versatilidad prefieren la licencia B, que además es la más solicitada en el país y constituye un requisito previo para acceder a categorías profesionales superiores.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!