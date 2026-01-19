Análisis de la diferencia entre las licencias tipo A y B en Ecuador

Las licencias de conducir tipo A y B corresponden a categorías no profesionales

Las licencias no profesionales A y B tienen requisitos diferentes y no son para todo tipo de medio de transporte.

En Ecuador, el sistema de licencias de conducir está regulado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y se clasifica en categorías profesionales y no profesionales. Dentro de las no profesionales, las más solicitadas son las licencias tipo A y tipo B, que habilitan a los ciudadanos a conducir motocicletas y automóviles respectivamente.

Licencia tipo A: motocicletas y similares



La licencia tipo A está destinada a quienes conducen motocicletas, scooters y similares. Según la normativa vigente de la ANT, esta categoría se otorga a personas mayores de 18 años que aprueben los exámenes teóricos y prácticos correspondientes.

Entre sus características principales destacan:

Autoriza la conducción de motocicletas de cualquier cilindraje.

No permite transportar pasajeros de manera comercial.

Requiere aprobar un curso de conducción en una escuela autorizada.

El examen práctico se realiza en motocicleta, evaluando maniobras básicas y seguridad vial.

La licencia tipo A es especialmente relevante en ciudades con alta circulación de motos, como Guayaquil, Quito y Cuenca.

Licencia tipo B: automóviles y camionetas livianas

La licencia tipo B habilita a conducir automóviles, camionetas y casas rodantes con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil. Es la licencia más común en Ecuador, ya que cubre la mayoría de vehículos particulares.

Sus principales características son:

Permite conducir automóviles y camionetas de uso personal.

Autoriza el manejo de casas rodantes y vehículos livianos con remolques pequeños.

No habilita para transporte público ni comercial.

Requiere aprobar curso de conducción en escuela autorizada, examen teórico y práctico.

La licencia tipo B es indispensable para quienes buscan movilidad familiar o personal en el día a día. Además, constituye un requisito previo para acceder a licencias profesionales de mayor categoría, como la tipo C o D, destinadas al transporte comercial y público.

Diferencias y consideraciones prácticas

Aunque ambas licencias son no profesionales, existen diferencias sustanciales que determinan su uso. La licencia tipo A se limita exclusivamente a motocicletas, mientras que la tipo B cubre automóviles, camionetas y casas rodantes con remolques pequeños. El examen práctico también varía: en la A se evalúa la conducción en moto y en la B el manejo de automóvil. Además, la licencia B permite transportar cargas de hasta 1,75 toneladas, mientras que la A no contempla carga adicional.

En términos prácticos, la elección depende de las necesidades de movilidad de cada ciudadano. Quienes buscan rapidez y economía suelen optar por la licencia A, especialmente en ciudades con alto tráfico donde las motocicletas son más ágiles. En cambio, quienes requieren transporte familiar, mayor seguridad y versatilidad prefieren la licencia B, que además es la más solicitada en el país y constituye un requisito previo para acceder a categorías profesionales superiores.

