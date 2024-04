Quito: Las viviendas abandonadas de La Mariscal, un foco de riesgo

Esperan a que caiga la noche, cuando las calles se quedan vacías, y el silencio inunda La Mariscal. Si entran de día, alguien los puede ver y denunciarlos. O lo que es peor, ponerlos en riesgo.

Rosa R. nunca tuvo la intención de vivir en casa ajena, pero las circunstancias la impulsaron a ello. Habla bajo la condición de anonimato. Es vendedora de fruta y tiene dos hijos. La muerte de su esposo durante la pandemia puso en jaque a la delicada economía familiar, y el fallecimiento de su suegra, con quien residía en San Juan de Turubamba, le dio la estocada final. Fueron desalojados.

Sin saber a dónde ir, pensó en una de las casas vacías del emblemático barrio capitalino, donde a veces vendía sus productos.

No quiere dar detalles de cómo lograron entrar en una de ellas. Solo afirma que viven precariamente, y que a diario, sus hijos deben llenar galones de agua para poder usar dentro de la vivienda, que tampoco tiene electricidad. “Es mejor que dormir en la calle”, sentencia.

La suya no es la única casa ‘tomada’ en el barrio. Más bien, es un problema recurrente.

En los últimos dos años, operativos de la Policía Nacional se han llevado a cabo en viviendas en las vías Orellana, La Niña, Diego de Almagro, Yánez Pinzón, 6 de Diciembre y Baquedano, donde además de hallar a habitantes de calle residiendo en las casas, también han decomisado licor y narcóticos.

Según Esteban Rosero, administrador de la Zonal La Mariscal, se han identificado veintidós predios abandonados en el sector, pero volverlos habitables es mucho más complejo de lo que parece a primera vista.

“Desde que asumimos la administración, hemos hecho contacto con los propietarios, pero es un tema engorroso. Muchos no viven en el país, muchas casas tienen varios copropietarios y no llegan a acuerdos sobre temas como la reparación o el mantenimiento”, explica.

Operativos han hallado que algunas de las casas vacías son usadas por habitantes de calle para pernoctar. Gustavo Guamán

Aun así, señala que dentro del Plan Urbanístico Complementario Parcial para el sector, presentado en noviembre del año pasado, se contemplan propuestas para facilitar la habitabilidad.

Por ahora tienen un primer resultado. “Hay una vivienda que próximamente será ocupada por una ONG que trabajará en la vinculación social en el barrio. Es una casa que se encontraba abandonada y que ahora será recuperada y que tendrá una función social específica”, dice.

Rosero añade que el Plan Urbanístico avanza a través de cinco ejes, y que uno de los elementos más importantes es el de impulsar el retorno de personas al sector. Por ahora, el índice de funcionamiento de negocios se encuentra en su pico más alto desde 2019.

“Tenemos varias propuestas, entre ellas generar acercamientos entre propietarios e inversores que puedan poner negocios en estos bienes. En ese sentido, estamos planteando la posibilidad de una reducción de impuestos y otros beneficios para quienes se animen a ocupar estos veintidós espacios”, asegura.

Agrega que, con este fin, también se han vinculado a las universidades de la zona para desarrollar laboratorios urbanos que arrojen resultados sobre la habitabilidad y la circulación de visitantes.

“La propuesta que tenemos es que la reactivación de La Mariscal sea cultural, que sea diurna, no que vuelva a ser tal como era antes o que se enfoque solamente en la vida nocturna”, indica el funcionario.

Con ello concuerdan los moradores, quienes aseguran que el proyecto de traer nuevos vecinos solo funcionará si se garantiza la seguridad, especialmente en el tramo que avanza hasta la avenida 6 de Diciembre.

“Estamos de acuerdo con que vengan nuevos negocios, restaurantes, cines, teatros, pero no queremos más bares o discotecas. Los que vivimos aquí hemos visto las consecuencias. Las peleas de borrachos, la venta de drogas era cosa de todos los días y hacía que la gente se alejara. Eso no debe volver a suceder”, dice Ángeles Robles, vecina de la zona.

‘Toma’ de casas afecta al centro

La Mariscal no es el único sector de la ciudad donde el abandono de casas preocupa a las autoridades y vecinos. Cerca de 200 viviendas y edificios están deshabitados en el Centro Histórico. Estas propiedades no son solo privadas, sino que pertenecen también al Seguro Social, al Cabildo y al Estado. Existe un plan para recuperarlas, pero entre ellas hay varias que han sido ocupadas ilegalmente. Dos predios se encuentran en el popular sector de La Ronda y no han podido ser desalojadas.

