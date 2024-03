Vecinos dicen que ‘una nueva Mariscal’ surge en Cumbayá

La avenida Francisco de Orellana es una de las más populares de Cumbayá. A lo largo de sus cuatro kilómetros se asienta una variedad de negocios. Hay cafeterías, tiendas de diseñadores y peluquerías, pero la mayoría son restaurantes y bares.

El crecimiento comercial de esta vía empezó hace casi dos décadas y se ha consolidado con el paso del tiempo. Según datos de la Administración Zonal de Tumbaco, en 2022, en Cumbayá se emitieron 316 licencias de actividad económica, de las cuales 106 están en el centro. La mayor parte son cafeterías y restaurantes que tienen restringida la venta de bebidas alcohólicas.

En 2023, entre emisiones y renovaciones se otorgaron 1.473 permisos de funcionamiento.

En las noches, especialmente desde los jueves hasta el sábado, se siente un intenso movimiento en la Francisco de Orellana.

Mishell López ha vivido desde que nació en esta parroquia del norte de Quito. Menciona que siempre fue una zona comercial, con negocios. Pero, especialmente después de la pandemia, ha notado que hay más bares y discotecas. “Parece que La Mariscal se vino para acá. El tráfico es terrible, personas tomando por las calles”, asegura.

Y su percepción es acertada. En los últimos años se han consolidado otras zonas de entretenimiento como la calle Whymper y av. República de El Salvador, en el norte, o Cumbayá. Para López, si bien este crecimiento es positivo, también ve el lado negativo. Y es que su vivienda se encuentra en el pasaje Carlos Andrade Marín y Francisco de Orellana. En el lugar hay al menos cinco negocios, entre ellos, restaurantes y una discoteca.

Un video que publicó en sus redes sociales el 8 de marzo muestra cómo la mujer no puede ingresar a su casa debido a que varios asistentes de la discoteca se aglomeran en el pasaje. “Llegaba en el auto con mi hija enferma y me tomó 25 minutos pasar a mi propia casa”, narra.

La escena, asegura, se repite cada jueves, viernes y sábado. El día más complicado es el viernes con jóvenes que se ubican afuera del lugar de diversión, botellas que vuelan por los aires, peleas. “Vivimos encarcelados en nuestras propias casas. Si tenemos una emergencia, no podemos salir o entrar”, agrega.

Vanesa Ávila también reside en ese pasaje. Cuenta que, además de los inconvenientes que genera la aglomeración, el lugar se ha convertido en un baño público. Incluso, las botellas de licor que consumen quedan a lo largo del estrecho camino.

No era la primera vez que ocurría una situación similar, por ello, en noviembre de 2023, René Naranjo, vicepresidente de la Junta Parroquial, presentó una denuncia en la Agencia Metropolitana de Control (AMC) para que se verifique la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE). En respuesta a esa denuncia, la AMC realizó un operativo de control y verificó que el local no contaba con el permiso de funcionamiento vigente, por lo que se inició un procedimiento sancionador al dueño de la discoteca. Sin embargo, dice Naranjo la situación no ha cambiado.

La concentración de personas en el pasaje no solo causa problemas a quienes viven allí, también a los negocios. La trabajadora de un restaurante, que prefirió no dar su nombre, asegura que las ventas han bajado debido a que los clientes, a partir de las 20:00, ya no pueden ingresar. Situación que es más frecuente desde el jueves hasta el sábado.

Por su parte, el dueño del lugar de entretenimiento señala que el día que se grabó el video se realizó un evento en un restaurante y por eso había más personas. “Eso es una vez cada seis meses. No hay acumulación de gente”, sostiene.

Desde la AMC se anunció que frente a las recurrentes quejas en sectores como Cumbayá, los funcionarios trabajan en planes específicos. Lira Villalva, supervisora, indica que el objetivo es avanzar hacia un control más organizado e integral con todas las instituciones que corresponden, para que no se caigan los procesos administrativos sancionadores.

La funcionaria explica que algunos procesos tienen dificultades en su conceptualización, por lo que incluso se ha pensado en reformar algunos acuerdos ministeriales que no dejan claras distintas normativas.

La Cifra:

1.473 emisiones y renovaciones de licencias de actividad económica se emitieron en 2023.

Mishell López, moradora

"Hemos aprendido a vivir con el tráfico de Cumbayá, con la bulla. Lo que queremos es que nos dejen vivir en paz, que no obstaculicen la vía de ingreso a los domicilios".

René Naranjo, vicepresidente de la Junta Parroquial

"No nos oponemos al trabajo de nadie, todos tenemos derecho, pero cumpliendo las normativas y ordenadamente. Además debemos respetar los espacios públicos".

