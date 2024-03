¿Qué dice la resolución de respaldo a la Fiscalía que la Asamblea busca aprobar?

El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado a la sesión 915 de este martes, 19 de marzo de 2024, a las 14:00.

El segundo punto en el orden del día es conocer la resolución para respaldar la independencia de funciones e institucionalidad de la Fiscalía General del Estado en los procesos investigativos que actualmente efectúa, en contra de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.

El tema es parte de la agenda de la sesión después de que la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado el 14 de marzo en el que señaló que "no irá con medias tintas, sino que va más allá de la resolución de respaldo político propuesta por la bancada de Construye a la fiscal general del Estado".

En los considerando a de la resolución se argumenta que la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y el narcotráfico es un deber del Estado, enmarcado en el respeto y garantía de los derechos establecidos en la Constitución. Además, que la Asamblea "no puede ser indiferente ni guardar silencio, más aún cuando existe implícito entre los investigados de los casos de corrupción ex legisladores, ex representantes del poder ejecutivo, ex funcionarios y funcionarios públicos".

El documento de la resolución contiene cuatro artículos:

Artículo 1. Reconocer la independencia de funciones y la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, con relación a los procesos investigativos que actualmente está llevando adelante dentro de sus competencias en contra de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado; entre los cuales sin ser todos los procesos de investigación que se encuentran en desarrollo se han identificado los siguientes:

Caso Purga.

Caso Metástasis.

Caso Encuentro (Gran Padrino).

Caso FLOPEC / Amazonas Tanker.

Caso León de Troya.

Caso ISSPOL.

Caso reparto de Hospitales.

Artículo 2. Rechazar todo intento de intromisión, impunidad y desnaturalización en la justicia y su institucionalidad, así como todo acto de violencia política, intimidación, persecución o amenaza en contra de las autoridades del sistema de justicia, policial, y demás funcionarios que se encuentran a cargo de la investigación de los casos detallados en el artículo primero de esta resolución.

Artículo 3. Solicitar en este contexto, a la Fiscalía General del Estado que informe a la Asamblea Nacional sobre lo siguiente:

3.1. La fecha de inicio de las investigaciones detalladas en el artículo primero de esta resolución.

3.2. La fecha de inicio de la investigación por presunto delito de peculado requerida mediante resolución del pleno de la Asamblea Nacional Nro. RL-2023-2025-002, de fecha 30 de noviembre de 2023, como consecuencia del trámite de procesamiento político al ex presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza.

3.3. La fecha de inicio de la investigación por presunto delito de tráfico de influencias requerido por esta legislatura mediante resolución del pleno de la Asamblea Nacional Nro. RL-2023-2025-017 de fecha 29 de febrero de 2024, como consecuencia del trámite de juicio político a los exvocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Roberto Murillo Fierro y Juan José Morillo Velasco.

Por el bien del país y por la vigencia del Estado Constitucional de Derechos, la lucha en contra de la corrupción debe ser integral; y, por lo tanto, todas estas investigaciones deben desarrollarse y culminarse con eficiencia, transparencia y celeridad dentro de los plazos establecidos en la ley.

Artículo 4. Notificar con la presente resolución a la fiscal general del Estado, Consejo de la Judicatura y Policía Nacional para su conocimiento y efectos correspondientes.

El martes se conocerá si hay los votos para aprobar la resolución o corre con similar suerte que Construye, que fracasó en tres intentos al no lograr que su moción se incluya en el orden del día de diferentes sesiones.

