Trabajadores de hospital acusan al IESS de incumplir una acción de protección

Tras el cambio de administración en el IESS comienzan a tardar las respuestas a los afiliados que comparten sus reclamos con EXPRESO en procura de una solución. Incluso, uno de los tres casos se publica sin la versión de la entidad, que a través de su área de Comunicación indicó que aún están trabajando en la respuesta solicitada por este Diario hace dos semanas.

1. Incumplimiento de una acción de protección

Una acción de protección ganada en dos instancias en 2022 declaró la vulneración de los derechos de 57 trabajadores del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Manta, provincia de Manabí; y dispuso que ellos fueran incorporados como personal de planta y parte del contrato colectivo de la institución, en lugar de la figura de contratos por servicios ocasionales. No obstante, esa resolución no se ha concretado y los afectados denuncian desde hace más de un año el incumplimiento de esa sentencia y el perjuicio que eso les significa. En este lapso el IESS ha tenido distintas administraciones. La que estaba a cargo hasta el año pasado emitió varios informes internos y externos sobre el avance del cumplimiento del fallo, incluso un certificado de que existía la partida para incorporar a estos trabajadores, pero en la práctica eso no se concretó y las actuales autoridades no se han pronunciado sobre este caso, pese a la solicitud de este Diario.

2. Subdeclaración de aportes descontados

Trabajé en un centro de formación artesanal en belleza, de Quito, durante 18 años y 4 meses, en calidad de director académico y docente. En el periodo enero 2003 a diciembre 2011, durante 9 años, la institución subdeclaró mis aportes al IESS. En un Gobierno anterior, aprovechando una remisión de intereses, unilateralmente, gestionó el pago de esa subdeclaración. Así reconocía el acto ilícito. Pero en el siguiente Gobierno, el IESS desconoció ese pago y le devolvió a la entidad, en notas de crédito, los valores cancelados. La explicación del IESS es que no recibió roles de pago certificados. En lo personal, jamás se me notificó por parte del IESS que el trámite inmediato era una apelación. Este recurso fue efectuado por el empleador, gestión que fue rechazada por el IESS. El 7 de agosto de 2020 presenté al IESS la denuncia, adjuntando copias de los roles de pago que nos daban, pues los originales se retenían. El IESS desde esa fecha solicitó reiteradamente a la institución los roles certificados, pero esta, en franco desacato, no acató. Finalmente el IESS resolvió beneficiar al empleador, archivando mi denuncia por no haber los roles legalizados y porque no hubo apelación, de cuya obligación jamás fui notificado. Lo lamentable es la actitud del IESS, que sabiendo que iba a ser el mayor beneficiario con el cobro de esos aportes, evade su responsabilidad de cobrar y permite que las ilegalidades persistan. Al ser un delito la subdeclaración de aportes al IESS, acudo a este Diario como la única institución confiable en el país.

RESPUESTA: La Subdirección de Control Técnico de Afiliación y Cobertura revisó el historial y contactó al señor para explicarle lo sucedido.

Nota: El afiliado niega haber sido contactado y el 12 de marzo volvió a ingresar la denuncia.

3. Larga espera por el subsidio de maternidad

Tengo un certificado por maternidad que en el sistema del IESS fue subido en marzo del 2023. Estamos en enero de 2024 y no me pagan el subsidio. Me he acercado a los centros de atención y no me dan respuesta. Tengo cinco quejas en línea porque allí me dicen que no pueden hacer nada. Pero ya es un nuevo año y ese sistema ni siquiera cambia, solo mi certificado aparece revalidado. He hecho el reclamo en Quevedo e inclusive he viajado a Guayaquil, a la unidad de subsidios monetarios, al lado del Hospital Teodoro Maldonado y tampoco me dieron solución. Es un derecho que me corresponde, pero el IESS no lo ha cumplido durante todos estos meses.

RESPUESTA: La Coordinación Provincial de Prestaciones de Salud de Guayas generó el requerimiento funcional para la solución del caso y se comunicaron con la usuaria para informarle la resolución.

Contacto Los afiliados o sus familiares pueden comunicarse con EXPRESO a través del número de Whatsapp 0993417586.

