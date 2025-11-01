Un árbol cayó sobre un auto en la Simón Bolívar; una persona murió

Otra persona también resultó herida y fue atendida en el sitio

Imagen referencial. En Quitom, la avenida Simón Bolívar es la que tiene los índices más altos de siniestralidad y mortalidad.

La tarde de este 1 de noviembre de 2o25, una nueva tragedia se registró en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Loma de Puengasí, luego de que un árbol cayera sobre un vehículo que circulaba por la vía.

El hecho fue reportado al ECU 911 a las 15:05, y se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por los organismos de primera respuesta al ECU 911, el incidente dejó una persona fallecida y otra herida, que fue atendida en el sitio y trasladada a una casa de salud cercana.

Los equipos de rescate trabajaron en el retiro del árbol y en la limpieza de la vía, mientras personal de tránsito controlaba la circulación vehicular para evitar nuevos riesgos.

Circulación parcial y rutas alternas

La avenida Simón Bolívar, una de las arterias más transitadas de la ciudad y también con altos índices de siniestralidad, permanece parcialmente habilitada en sentido norte–sur, debido a los trabajos de remoción y a la investigación que realizan las autoridades.

Desde el ECU 911 se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución, especialmente durante el feriado, cuando el flujo vehicular aumenta y las condiciones climáticas pueden complicar la movilidad.

🚨 #CierreVialQuito | Por caída de árbol



📍 Sector: Loma de Puengasí

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: dos carriles

🔀 Sentido: norte-sur



✅ Rutas alternas:



🛣️ Av. Maldonado

🛣️ Autopista General Rumiñahui

🛣️Av. Velasco Ibarra

🛣️Av. Juan Bautista Aguirre pic.twitter.com/kzhok84B3r — AMTQuito (@AMT_Quito) November 1, 2025

Este incidente ocurre en medio de una advertencia meteorológica vigente en todo el Distrito Metropolitano de Quito, con pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el 5 de noviembre, condiciones que incrementan el riesgo de caída de árboles, deslizamientos y siniestros de tránsito.

El nivel de alerta es alto tanto en zonas rurales como urbanas de todo el DMQ.

