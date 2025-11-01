Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Un tramo de la avenida Simón Bolívar se cerrará durante ocho horas, en este fin de semana del 13 de septiembre de 2025.
Imagen referencial. En Quitom, la avenida Simón Bolívar es la que tiene los índices más altos de siniestralidad y mortalidad.archivo / Cortesía AMT

Un árbol cayó sobre un auto en la Simón Bolívar; una persona murió

Otra persona también resultó herida y fue atendida en el sitio 

La tarde de este 1 de noviembre de 2o25, una nueva tragedia se registró en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector Loma de Puengasí, luego de que un árbol cayera sobre un vehículo que circulaba por la vía.

Te invitamos a leer: Solicitan ampliar restricción al transporte pesado en la Ruta Viva y Simón Bolívar

El hecho fue reportado al ECU 911 a las 15:05, y se coordinó la movilización de recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional, quienes acudieron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

Lluvias Quito

Lluvias y tormentas eléctricas se mantendrán durante el feriado en Quito

Leer más

De acuerdo con información preliminar proporcionada por los organismos de primera respuesta al ECU 911, el incidente dejó una persona fallecida y otra herida, que fue atendida en el sitio y trasladada a una casa de salud cercana.

Los equipos de rescate trabajaron en el retiro del árbol y en la limpieza de la vía, mientras personal de tránsito controlaba la circulación vehicular para evitar nuevos riesgos.

Circulación parcial y rutas alternas

La avenida Simón Bolívar, una de las arterias más transitadas de la ciudad y también con altos índices de siniestralidad, permanece parcialmente habilitada en sentido norte–sur, debido a los trabajos de remoción y a la investigación que realizan las autoridades.

Desde el ECU 911 se recomendó a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución, especialmente durante el feriado, cuando el flujo vehicular aumenta y las condiciones climáticas pueden complicar la movilidad.

Este incidente ocurre en medio de una advertencia meteorológica vigente en todo el Distrito Metropolitano de Quito, con pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta el 5 de noviembre, condiciones que incrementan el riesgo de caída de árboles, deslizamientos y siniestros de tránsito.

RELACIONADAS

El nivel de alerta es alto tanto en zonas rurales como urbanas de todo el DMQ. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Explosivos en Guayaquil: Quién es el hombre detenido con bombas listas para explotar

  2. Un árbol cayó sobre un auto en la Simón Bolívar; una persona murió

  3. Moisés Caicedo brilla en victoria del Chelsea ante Tottenham en el derbi de Londres

  4. Partido entre Barcelona SC y Universidad Católica será por señal abierta: ¿Qué canal?

  5. Más de 25 toneladas de desechos fueron recolectados en las cuatro regiones de Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. La noche del colapso: Samborondón paralizado por completo

  2. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  3. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

  4. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  5. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

Te recomendamos