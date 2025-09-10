Últimos días para inscribirse en el bachillerato acelerado de Quito

Quito: Cómo inscribirse en el bachillerato acelerado antes de la fecha límite

Estudiantes mayores de 18 años reciben clases en el Bachillerato Acelerado del Municipio de Quito.

Hasta el 15 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para el Bachillerato Acelerado Semipresencial “Quito Vuelve al Aula”, una iniciativa del Municipio de Quito diseñada para reinsertar en el sistema educativo a personas mayores de 18 años que deseen culminar sus estudios.

Le invitamos a que lea: Hallan cuerpo de joven que se lanzó del puente de Guápulo al río Machángara

El programa ofrece una alternativa rápida, gratuita y de calidad para completar la educación básica y el bachillerato en menor tiempo. Los niveles de octavo, noveno y décimo pueden concluirse en 11 meses, mientras que el bachillerato completo se logra en 15 meses.

Beneficios del programa:

Alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza, es removido de su cargo Leer más

Uniformes y útiles escolares gratuitos.

Acceso a 14 Unidades Educativas Municipales en el sur, centro, norte y valles de Quito.

Modalidad semipresencial que facilita la compatibilidad con otras actividades.

Requisitos para inscribirse:

Tener 18 años en adelante.

Certificados originales de los últimos tres años de primaria.

Certificados originales de los años aprobados de colegio.

Copia de cédula de identidad.

Planilla de luz.

Los interesados pueden obtener más información ingresando a educacion.quito.gob.ec o comunicándose al 0984468414.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.