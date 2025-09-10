Hallan cuerpo de joven que se lanzó del puente de Guápulo al río Machángara

El operativo de búsqueda culminó con el hallazgo del cuerpo en el río Machángara

Referencial. Tras tres días de labores, equipos de rescate localizaron a la joven en Guápulo.

Tras tres días de intensa búsqueda, los equipos de rescate confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven que se lanzó desde el puente de Guápulo hacia el río Machángara, en Quito, el domingo 7 de septiembre de 2025. El operativo concluyó el miércoles 10 de septiembre, cuando fue localizada en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con el parte policial, el cuerpo fue divisado junto a una roca, a unos 625 metros en línea recta del punto donde ocurrió el salto. Tras el reconocimiento, se confirmó que correspondía a la persona reportada. En el sitio trabajó el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en coordinación con personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), para realizar el levantamiento y los procedimientos de ley.

Intentaron evitar la tragedia

Momentos antes del hecho, cuatro personas que se encontraban en el puente intentaron persuadir a la joven para que desistiera de su decisión. Sin embargo, pese a los esfuerzos, ella se lanzó en dirección a la avenida Simón Bolívar.

Investigación en curso

El mayor Iván Naranjo, jefe de la Unidad de Muertes Violentas de la Dinased, explicó que las investigaciones continúan con el fin de esclarecer las circunstancias del caso.

“Nos encontramos en labores de búsqueda y verificación. Ahora seguimos el procedimiento correspondiente para establecer qué ocurrió realmente”, señaló.

La búsqueda se complicó por la fuerza de la corriente del río Machángara y la geografía del terreno, lo que obligó a desplegar personal especializado en rescate. Finalmente, tras tres días de labores, el cuerpo pudo ser localizado y extraído con la intervención de las unidades especializadas.

Una red que salva vidas



El Municipio de Quito ha desarrollado una red de atención gratuita en diferentes niveles:

Emergencias psicológicas

Pueden llamar al 911: disponible 24/7 con psicólogos/as especializados/as. Desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2025 se atendieron 2.229 emergencias relacionadas con riesgo de suicidio.

Teleconsulta en salud mental

Pueden comunicarse al 101, opción 9: servicio de lunes a viernes de 07h00 a 19h00. Entre septiembre de 2023 y julio de 2025 se realizaron 19.257 consultas gratuitas.

Centro Ambulatorios de Salud Mental

En La Ronda, que forma parte de la Unidad Metropolitana de Salud Centro y Servicio de Atención Ambulatoria en Salud Mental en la Unidad Metropolitana de Salud Sur, inaugurado en febrero de 2024, brindaron más de 68.000 atenciones en salud mental hasta julio de 2025.

