Turno revisión vehicular Quito: las placas que deben hacerlo en octubre de 2025

Desde inicios de 2025, los propietarios pueden realizar la RTV y la matriculación en una sola visita

Superar la revisión técnica vehicular es un requisito obligatorio para matricular el auto.

Con el inicio de un nuevo mes, los propietarios de vehículos en Quito deben prepararse para cumplir con los procesos obligatorios de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y matriculación, exigidos por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Estas obligaciones garantizan que los automotores que circulan en la capital estén en condiciones óptimas de seguridad y cumplan con las normativas legales vigentes.

De acuerdo con el cronograma oficial, en octubre deberán cumplir con la RTV y matriculación los vehículos cuyas placas terminan en el dígito 9. En noviembre corresponderá al número 0, y en diciembre, deberán completar el proceso todos los vehículos que no hayan realizado el trámite durante el año.

Trámite más ágil en 2025

Desde inicios de 2025, los propietarios pueden realizar la RTV y la matriculación en una sola visita, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos previos. Este proceso toma aproximadamente 20 minutos, según la AMT.

Para ello es necesario:

Cancelar todos los valores pendientes (matrícula, infracciones, adhesivo, impuesto al rodaje y tasa de la Prefectura)

Agendar correctamente el tipo de trámite en la web oficial de la AMT

Multas por incumplimiento

La AMT recuerda que no cumplir con el cronograma establecido acarrea una multa de 25 dólares, y si el trámite no se realiza durante todo el año, la sanción se duplica a 50 dólares.

De acuerdo con datos de la entidad municipal, entre enero y el 10 de septiembre de 2025, 306.620 vehículos aprobaron la RTV y 133.793 quedaron en calidad de condicionados. Además, 393.372 vehículos fueron matriculados en ese mismo periodo.

Opción de regresar sin cita

Washington Martínez, director de la AMT, recordó que si un vehículo no aprueba la revisión, el propietario ya no necesita reprogramar una cita para regresar. Puede llevar el vehículo a su mecánico de confianza y volver directamente al centro, agilizando así el proceso.

Quito cuenta actualmente con seis centros operativos para RTV y matriculación. Los más concurridos hasta el momento han sido: San Isidro del Inca, Florida Alta, Carapungo, Guajaló, Guamaní y Los Chillos.

