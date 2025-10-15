Tumbaco vuelve a sufrir cortes de agua constantes, vecinos exigen soluciones

Roturas en la red matriz generan cortes de agua en sectores de Tumbaco.

Trabajos. La rotura de una tubería causó los cortes de agua en varios sectores de Tumbaco.

Vecinos de la parroquia Tumbaco vuelven a enfrentar la suspensión del servicio de agua potable, una situación que afecta a familias, adultos mayores, negocios y escuelas. Los moradores expresan su indignación por la falta de información y soluciones permanentes.

Vecinos cuestionan los cortes de agua repentinos

“Otra vez sin agua. En pleno 2025 seguimos con cortes constantes y sin explicación. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esta falta de respeto? ¡Ya basta! Exigimos soluciones reales y permanentes”, expresó Johanna de la Cueva, residente afectada.

En el sector La Tola Chica, los vecinos también cuestionan la continuidad del servicio. “Supuestamente ya todo estaba arreglado, pero seguimos sin agua”, señaló un morador. Por su parte, Juan Pablo Arias indicó que desde el 14 de octubre su sector, La Morita, permanece sin suministro. “¿Qué pasó con la provisión de agua? Hasta esta hora no reestablecen el servicio, aunque indicaron que lo harían durante la madrugada”, manifestó.

Rotura de la red matriz

Según la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), el corte responde a la reparación de una rotura en la red matriz ubicada en el pasaje Sandoval y la Avenida Universitaria. Como consecuencia, se suspendió temporalmente el suministro en los sectores de La Tola, El Arenal y La Esperanza.

Los habitantes cuestionan la calidad de la infraestructura, ya que las tuberías presentan constantes fallas que afectan la continuidad del servicio. “Cada semana hay anuncios de roturas y cortes. La situación nos perjudica a diario y genera mucha incomodidad”, afirmó Karina Sotomayor, residente de El Arenal.

Frente a esta situación, los vecinos exigen a las autoridades que implementen soluciones definitivas que garanticen un suministro continuo y confiable en Tumbaco, evitando que estas interrupciones afecten la vida diaria de la comunidad.

