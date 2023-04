El estado de la avenida Gaspar de Carvajal, en Tumbaco, al nororiente de Quito, es deplorable. Por la presencia de enormes, profundos y consecutivos huecos, esta arteria de casi medio kilómetro, que conecta a la Ruta Viva con la avenida Oswaldo Guayasamín, se ha vuelto intransitable.

Este malestar vial persiste desde hace ocho meses, aproximadamente, afirman los moradores del barrio La Dolorosa, que es el lugar sobre el cual se asienta la arteria.

Alexandra Guerra vive más de cuatro décadas en este poblado y asegura que el dilema inició con pequeñas fugas de agua en plena vía, en diferentes puntos y a diferentes horas. Todas conflictuaban el tránsito y acentuaban el malestar de los lugareños, hasta que se hacía presente la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiemto (Epmaps) para reparar el desperfecto y dejaba en peor condición la calzada.

Según Guerra, tenía la esperanza de que la entidad municipal se haría cargo del respectivo arreglo tras las intervenciones hechas, pero jamás se concretó.

Distancia. Los buses evitan ingresar a esta calle donde se asientan varios conjuntos. René Fraga

Finalmente, hace ocho meses, la Epmaps ingresó nuevamente a la Gaspar de Carvajal para hacer un cambio total de la tubería, ya que era de asbesto y su vida útil había concluido, según informaron desde la Epmaps a EXPRESO.

“No nos quejamos por las obras hechas, pero sí por lo que dejan en pésimo estado las calles tras su intervención. Estamos muy afectados por el estado de esta calle que parece colador. Los buses no quieren pasar por aquí porque deben sortear tanto hueco y las busetas escolares ahora dejan a los niños en la esquina, donde todavía está en buen estado el pavimento. Esto en verano es un polvo insoportable y en invierno un lodazal. El malestar es tanto que incluso la gente que arrienda está yéndose porque los carros se están dañando demasiado con semejantes orificios. Exigimos a las autoridades que nos den oídos. No podemos seguir así”, enfatizó la mujer.

Pablo Castillo, otro residente del sector, mencionó que hace un mes y medio ya realizaron un plantón para exigir soluciones urgentes al Municipio de Quito, pero eso todavía sigue en una promesa pasajera.

“Nos dijeron que nos arreglarían la calle, por eso desistimos de la protesta, pero hasta la fecha no hay indicios de que eso se vuelva realidad. La paciencia está llegando a su fin y si no cumplen con lo ofrecido en el menor tiempo, definitivamente tomaremos medidas drásticas y llegaremos a cerrar la Ruta Viva, porque no estamos jugando con esta necesidad”, aseguró el señor.

Otros. Cerca, existen dos calles más en pésimo estado que no han sido intervenidas desde hace cuatro décadas, dicen. René Fraga

Pero esta no es la única calle que está en mal estado, en este sector, también se suma a la cuota deficitaria la Esmeraldas y Guayaquil, donde el camino de piedra y tierra todavía persiste tras 40 años de promesas de repavimentación, dicen los lugareños.

EXPRESO se contactó con la Epmaps para obtener un pronunciamiento oficial sobre este malestar. Desde el Departamento de Comunicación se indicó que en efecto, la obra arrancó en agosto de 2022 y su culminación estuvo programada para febrero de 2023.

Sobre la rotura de la capa asfáltica se confirmó que se trata de un kilómetro, pero todavía no se entrega la obra, ya que se realizan todavía las respectivas pruebas. Para el cambio de tubería se invirtió 275.575,55 dólares.

Con respecto a la falta de gestión para reparar la vía, se aclaró que esto no ha sido posible porque realizarán una segunda intervención para colocar alcantarillado, en la misma Gaspar de Carvajal, en las próximas semanas. “Cuando se realizan obras de agua potable o alcantarillado, las vías afectadas quedan en iguales o mejores condiciones. En este caso sí está contemplado rehabilitarla dentro de la última obra”, se indicó en el comunicado oficial.