Tres ejes necesarios para que Quito sea potencia turística

Las majestuosas iglesias, imponentes montañas, coloridos paisajes y, por supuesto, la cálida hospitalidad de su gente, reafirma la posición de Quito como un destino líder en Sudamérica.

Sin embargo, expertos y ciudadanía en general coinciden en que se debe trabajar en varios ejes para que la capital se convierta en una potencia turística a escala nacional e internacional.

Uno de esos ejes es el de seguridad. La mayor preocupación que existe en el sector turístico es el aumento de robos. Roque Sevilla, presidente de Metropolitan Touring, considera necesario que las autoridades tengan un mayor control para garantizar la seguridad en los turistas, especialmente, en aquellas zonas que son más frecuentadas por los visitantes.

La llegada a los atractivos más emblemáticos de la ciudad, requiere de más vigilancia por parte de la Policía Nacional.

“Se debe tratar de volver más atractivo los lugares que parcialmente están muertos, como, por ejemplo, La Mariscal o el edificio de la Unasur”.

Para este último, cree que se podría implementar el gran museo de la diversidad y mostrar la riqueza que tiene la capital y el Ecuador.

Otra de las alternativas que plantea Sevilla es la movilidad sostenible y segura con la implementación de buses o un sistema de transporte alternativo que esté ubicado en sitios estratégicos y pueda trasladar a los turistas de forma segura y económica.

Por ejemplo, crear convenios con empresas que brinden el sistema de transporte en los exteriores de La Ronda y otros puntos de la ciudad.

Quito debe tener un gran flujo de buses que estén ubicados en los lugares turísticos, de esta forma se garantiza una movilización segura y tener corredores seguros. Cristian León

Con esta propuesta concuerda María Luisa Córdova, es estudiante de Turismo. Durante los recorridos que ha realizado ha sido testigo de cómo turistas deben caminar por lugares no son seguros para tomar un bus o taxi. “Se debe implementar corredores seguros no solo para el turista extranjero, también para el local. Es importante que Quito no sea solo una ciudad de paso”, mencionó.

Cree que otro de los puntos en donde se debe mejorar son los malos olores. El Centro Histórico es de los más visitados, dado que posee una gran variedad de atractivos, como las iglesias, museos y teatros. Los malos olores son bastante notables en algunos puntos del Centro. Muchas veces el tirar basura en la calle y no recogerla, o hacer las necesidades básicas en la calle, produce un impacto negativo a la ciudad.

Se debería implementar las noches culturales, donde los museos y lugares turísticos se puedan apreciar en la noche, siempre y cuando se garantice la seguridad. Diana Aucay

La inversión y promoción social es otro de los ejes. Sevilla dice que se debe invertir en el Centro Histórico en iluminación y brindar apoyo a las organizaciones que se dedican a las actividades como restaurantes, recorridos y hoteles”, señaló

Norman Bock, presidente ejecutivo del consejo en Hoteles Quito, sugiere que se debe hacer campañas y planes estratégicos con los operadores de turismo para revertir la imagen de inseguridad que tiene la capital frente al mundo.

Bock cree que una de las estrategias para que la ciudad sea potencia es promocionar a Quito como un destino deportivo.

“Quito tiene muchos espacios que se pueden practicar deportes como ciclismo, andinismo y recorridos. De hecho, en la capital se van a realizar competencias en el 2024 desde Mindo hasta Quito y se puede hacer una planificación estratégica a nivel nacional e internacional para impulsar el turismo”, explicó.

La creación de estos espacios va ayudar a que Quito no se convierta en ciudad de paso sino que genere visitas. Para Expreso Franklin Jácome

La idea es que los turistas tengan acceso a una variedad de alternativas para disfrutar y aprender de la ‘Carita de Dios’.

Pero pese a las necesidades aun pendientes, Quito Turismo afirma que sí se han hecho avances.

Cristina Ribadeneira, gerente de esta entidad municipal, explica que las acciones vienen de manera sostenida desde el 2010.

Se debería rescatar todos los lugares históricos que existen y tratarlos como patrimonio. Crear espacios culturales para atraer al público extranjero. Pamela Tafur

Dentro del ámbito internacional se tienen mercados priorizados. Es decir que un 50% de turistas que llegan a la ciudad provienen de EE.UU., Canadá y mercado europeo como Inglaterra y Francia.

Además, fomentan acciones de promoción como ruedas de negocios a nivel internacional a través de las operadoras turísticas y establecimientos de alojamiento.

Una estrategia fue invitar a influencers de Argentina, Perú, Colombia, México y República Dominicana a que visiten la ciudad para promocionar a Quito como destino turístico y que más personas del mundo la visiten. “Son personas que tienen impacto dentro del segmento de viajes y de promoción de destinos y que sin dudas para nosotros es muy importante”.

Detalló que este año se cierra con más de 700.000 visitas de turistas, esto representa un 34% superior al año pasado.

