Quito sueña con atraer inversión pese a la inestabilidad del país

¿Cómo ser una ciudad atractiva para la inversión privada en un país con graves problemas económicos, políticos y de seguridad? Esa es la pregunta que se hace el sector público y empresarial quiteño frente al desafío de atraer más capitales.

En los últimos años, la atracción de recursos se ha vuelto más urgente para Quito en el contexto de un alto desempleo. Si bien la ciudad captó en 2022 unos 200 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), el 25 % de todo el país, del otro lado, la desocupación alcanzó una tasa de 8,3% (octubre de 2023), la cual la ubica como la ciudad con más desocupación del país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Detrás de Quito se ubica Machala, con una tasa del 6,1%, y en tercer lugar, Cuenca, con un 5,7%.

Esa alta tasa de desocupación ha sido uno de los problemas que preocupa a la actual administración municipal.

“El 90 % del empleo en Ecuador proviene del sector privado. Eso quiere decir que la conversación tiene que partir de que no podemos seguir satanizando a la empresa privada. Si queremos que haya más inversión, más infraestructura productiva, que acoja a todos aquellos que quieren integrarse a la fuerza laboral, primero, no podemos seguir hablando de la empresa privada como la enemiga. Segundo, no podemos seguir castigando a la empresa privada y tercero hay que entender que las reglas que tiene la ciudad y el país respecto al empleo son obsoletas”, asegura Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

El 90 % del empleo proviene del sector privado. Eso quiere decir que la conversación tiene que partir que no podemos seguir satanizando a la empresa privada. Mónica Heller, presidenta de la CCQ

Para tratar de impulsar esos capitales, la administración de Pabel Muñoz ha presentado un portafolio de proyectos que busca captar recursos. Se tratan de 18 proyectos en ámbitos como movilidad, ambiente, productivo, entre otros segmentos. El objetivo del Cabildo es que los interesados se reúnan para afinar las propuestas para que un paquete de ellas arranque en el 2024, mediante procesos de contratación pública.

Solo en movilidad se tiene un paquete que suman 1.017 millones de dólares en proyectos como nuevas vías o concesiones de autopistas que ya están construidas, como la Simón Bolívar o la Ruta Viva, que se proyecta que pasen a ser manejadas por el sector privado en 2024.

Si bien es importante que el Municipio cuente con un portafolio de inversiones, para que estos se concreten va a depender de que haya estabilidad política y “señales de tranquilidad” en el país, asegura Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos. “Hasta ahora en Ecuador ha habido mucha intranquilidad y los inversionistas no piensan venir acá, por ahora”, añade.

Con Yandún coincide el analista económico Oswaldo Landázuri, quien menciona que con un riesgo país tan elevado es complejo atraer capitales. “Los temas estructurales son un lastre demasiado grande para la ciudad. No se podrá hacer nada si no se actualizan los contratos laborales, las tasas de interés o el riesgo país”, añadió el especialista.

El riesgo país de Ecuador actualmente llega a los 2.000 puntos básicos y es el tercero más alto de América Latina, solo superado por Venezuela y Bolivia.

El riesgo país es un indicador que mide las posibilidades de pago de deuda de un país y es elaborado por el banco estadounidense JPMorgan Chase & Co. Mientras más se incrementa, más suben las tasas de interés para acceder a crédito, tanto para el sector público como para el privado. Además este incide también para atraer inversiones.

En ese contexto, ¿qué temas están en las manos del sector público y privado quiteño para atraer capitales? Para Heller, uno de los aspectos en los que se debe trabajar es “recuperar las zonas lúdicas” de la ciudad para mover al turismo, lo cual dinamiza también el sector comercial. Para aquello, se debe resolver un tema importante que aqueja a todo el país:la inseguridad.

En contraste, la capital tiene varias ventajas como el metro, que acaba de ser inaugurado en días pasados y puede ser un factor para la dinamización de la economía, señaló Heller.

Quito también tiene otras ventajas comparativas frente a otras ciudades, aseguró Landázuri, como una zona especial de desarrollo económico (ZEDE) cerca del Aeropuerto de Quito. Se puede aprovechar la zona para que sea un puerto seco que viabilice la interacción económica que la ciudad puede tener.

Los temas estructurales son un lastre demasiado grande para la ciudad. No se podrá hacer nada si no se actualizan los contratos laborales, las tasas de interés o el riesgo país. Oswaldo Landázuri, analista económico

En el caso del sector inmobiliario, otra opción para volver más dinámico al sector de la construcción y que puede estar en las manos del Municipio, aseguró Yandún, es que el Municipio pueda mejorar la infraestructura de la ciudad. Si bien el metro es una realidad que mejorará el transporte, los quiteños aún prefieren vivir fuera de la capital, en los valles, lo que provoca problemas de movilidad. En ese sentido, el Municipio debe recuperar zonas como la 10 de Agosto, que sean nuevamente apetecidas por la ciudadanía.

Hasta ahora en Ecuador ha habido mucha intranquilidad y los inversionistas no piensan venir acá, por ahora (...)Se pueden hacer cambios para bajar costos. Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos

