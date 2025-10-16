Trabajo en el Metro de Quito: circula información de falsos puestos de trabajo

El Metro de Quito desmiente oferta de empleo falsa que circula en redes sociales

La Empresa Metropolitana Metro de Quito negó la supuesta apertura de vacantes en el sistema de transporte municipal.

En redes sociales se viralizó una publicación que ofrecía supuestas vacantes laborales en el Metro de Quito. Sin embargo, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) desmintió la información y alertó a la ciudadanía sobre la circulación de contenido fraudulento.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la entidad aclaró este 16 de octubre de 2025 que las publicaciones que invitan a postular a plazas de trabajo no provienen de sus canales oficiales.

"Esa información es falsa. Toda la información verificada se publica únicamente en nuestros canales oficiales. No te dejes engañar”, precisó la empresa municipal en su comunicado.

El Metro de Quito recordó que cualquier proceso de selección o convocatoria de empleo se difunde exclusivamente en sus plataformas verificadas, como su sitio web institucional y redes sociales oficiales.

🚫 ¡Atención!

Circula en redes sociales una publicación falsa sobre postulaciones de empleo en la EPMMQ.



⚠️ Esa información es FALSA.



📢 Toda la información verificada se publica únicamente en nuestros canales oficiales. No te dejes engañar.#MetroQuito pic.twitter.com/pOCoAnSrXe — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 15, 2025

Metro normaliza el servicio en todas las estaciones

El Metro de Quito señaló este nueves que todas las estaciones del transporte subterráneo se encuentran operativas.

Entre los usuarios había dudas sobre el servicio porque la empresa metropolitana informó a las 18:00 del miércoles que cerró temporalmente la parada en la Universidad Central, por protocolo de seguridad, debido a "las manifestaciones externas" en ese sector del centro de educación superior público en respaldo al paro nacional.

