emergencia por lluvias en Quito
En el sector de Las Orquídeas se originó un deslizamiento de tierra que afectó en la movilidad. Maquinaria realiza trabajos de limpieza.Cortesía

Tormentas y acumulación de agua: así impactó la lluvia de hoy en Quito

Las lluvias de este viernes causaron anegamientos en varios barrios de Quito. El COE advierte tormentas en la noche

Un fuerte aguacero sorprendió a la capital la tarde de este viernes 28 de noviembre de 2025, afectando a diferentes zonas del Distrito Metropolitano de Quito. A través de su sistema de videovigilancia, el ECU 911 confirmó que las precipitaciones también se registraron en Rumiñahui y Cayambe, generando complicaciones viales y anegamientos.

El servicio de emergencias informó que se mantiene un monitoreo permanente debido a la acumulación de agua en varias arterias viales de estas localidades. Hasta el momento, se han reportado 25 alertas por inundaciones en viviendas en varios sectores del cantón Quito.

El COE informó en sus redes sociales que el movimiento en masa registrado en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Las Orquídeas, no dejó personas afectadas. Las autoridades coordinan la evaluación del talud para determinar posibles riesgos y acciones de mitigación.

Sectores afectados en Quito

  • La Tola

  • Napo y Pinto

  • Pío XII

  • Sectores afectados en Rumiñahui

  • Santa Cruz

  • Fogonazo

El COE Metropolitano indicó que persisten las condiciones climáticas inestables para la tarde y noche de este viernes, con aumento de nubosidad, lluvias moderadas y posibles tormentas eléctricas, especialmente en el oriente de la ciudad. Para la noche se prevé un descenso en la temperatura, cielo mayormente nublado y sensación térmica fría, sobre todo en zonas altas y espacios abiertos.

Por su parte, el Inamhi informó en su boletín de las 13:00 que las imágenes satelitales muestran nubes asociadas a lluvias con tormentas en varias provincias de la Sierra, fenómeno que se extenderá hacia horas de la noche. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles nuevas precipitaciones.

Pronóstico para el sábado 29 de noviembre

El Inamhi alertó que, pese a las lluvias, para el sábado se espera en Pichincha una radiación ultravioleta muy alta, por lo que se recomienda uso de protector solar, hidratación frecuente y evitar la exposición prolongada al sol.

