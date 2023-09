Tomás Elejalde: “Que los políticos ocupen el lugar que les corresponde”

En Medellín, el metro es un exitoso sistema de transporte defendido y cuidado como parte de cultura de la ciudad colombiana. La empresa Metro de Medellín operará, en consorcio con la francesa Transdev, el sistema del metro de Quito. EXPRESO viajó a Medellín y conversó con su gerente, Tomás Elejalde.

¿Cómo el metro ha cambiado la cultura de la ciudad?

Nuestro metro lleva operando y superando problemas 28 años, porque ha sido bien complejo el proceso que nos tiene hoy con un sistema de transporte masivo que moviliza alrededor de un millón de pasajeros al día. Esto no empezó como lo estamos viendo hoy. De hecho, entre 1993 y 1994, incluso antes, tuvimos dificultades financieras y empezó con parálisis de obras por problemas financieros y eso generó desconfianza, gran preocupación de parte de la ciudadanía, (se decía) que iba a haber una obra inconclusa, que había quedado todo lleno de huecos, de trincheras, que la obra estaba detenida…

¿Y cuándo se superó?

Eso nos llevó a una propuesta público-privada de empresarios locales que quisieron empezar a ayudar al Estado. Hay que recordar que Metro de Medellín es una empresa pública, estatal, que en ese momento contó con ofrecimiento y ayuda de empresas privadas de Medellín, que se unieron en una cruzada para recuperar la confianza ciudadana en una obra que tenía que terminar y rendir los frutos que se habían prometido, que era operar correctamente. De allí nacen estrategias de relacionamiento positivo con la ciudadanía.

¿Como cuáles?

Explicar muy bien cuáles eran los beneficios esperados de la operación en términos de ahorro de tiempo, dinero, seguridad, comodidad. Explicarles a las personas esto llevándoles inclusive un vagón físicamente a un sitio céntrico de la ciudad, donde acompañados de un grupo educativo la empresa Metro invitó a escuelas, colegios, universidades para que llevaran a los niños a conocer ese vagón y los beneficios. Empezamos una cruzada para vincularlos con el arte y la cultura, no solamente con la educación, a colocar obras de arte en puntos estratégicos a modo de símbolo de protección también. Por ejemplo en las estaciones, en un momento muy complejo de Medellín, se colocaron Vírgenes como símbolo de que la Madre estaba cuidando la infraestructura pública. Hubo procesos de relacionamiento con la industria local para enseñarle cuáles productos y servicios iba a requerir el metro durante muchísimo tiempo de su operación, estrategias para mitigar los problemas que generó la obra con los vecinos.

En una parte de la historia de Medellín y un contexto de violencia se mira cómo el metro ayudó a pacificar la ciudad. ¿En Quito se puede hacer?

Espero que sí. Tenemos culturas similares, pero no son iguales, las situaciones de nuestras ciudades no son las mismas, pero digamos que (puede funcionar) esa estrategia de llevar un relacionamiento positivo para tratar de transformar el comportamiento poco a poco, un trabajo paulatino, tratar de influir en la cultura ciudadana de manera positiva a través del impacto que va a generar en los territorios por donde va el metro. Creo que si hacemos allí un trabajo bien estructurado y bien hecho, podemos generar un impacto positivo en Quito. Cuando las personas empiecen a ver que están ahorrando tiempo en sus desplazamientos, que lo pueden utilizar para formarse, estudiar, para esparcimiento, hacer más deporte, estar más tiempo con sus hijos o con su familia, van a empezar a ver cómo el metro genera un impacto positivo. Debemos entre todos, con corresponsabilidad y respeto, capitalizar esos impactos para que podamos revertirlos hacia un amor y cuidado de la infraestructura que nos brinda esos beneficios, que es el metro de Quito, que es público, que le construyeron los quiteños con esfuerzo y que se está pagando por los próximos años y seguramente muchos años más, como en Medellín, que todavía estamos pagando la infraestructura.

¿Cuál es el mensaje a los quiteños sobre la desconfianza que sienten por el metro, que de alguna manera ha sido manipulado por temas políticos, económicos o de corrupción no aclarados del todo?

Que no están solos. No es la primera vez en el mundo que estas cosas suceden. En este tipo de proyectos urbanos, en todas partes del mundo, se han registrado problemas financieros, de influencia política y hasta de corrupción. Eso ha sucedido, lamentablemente. No digo que eso tenga que ser aceptado, pero tenemos que darle la vuelta positiva a estos problemas. Medellín y su metro tuvieron esos problemas. De hecho, la gran oportunidad que surgió de la desconfianza de la ciudadanía en el proyecto fue darle la vuelta y convertirlo en una cruzada por tener ese modelo de relación positiva.

¿Hay beneficios ambientales?

Hay beneficios ambientales con este tipo de tecnologías limpias, eléctricas, que marcan el rumbo en todo el mundo donde se están implantando, para resolver los problemas de movilidad de las grandes ciudades, y ese es otro de los grandes beneficios que hay que capitalizar. Dejemos que las instituciones que tienen que investigar y que tienen que actuar actúen, que ellos vayan por su propio camino en lo legal, y el resto de ciudadanos acojamos el metro con positivismo. Tratemos de darles la vuelta a esos inconvenientes, miremos el lado positivo de la operación. Ya lo logramos acá en Medellín y queremos acompañarles, si ustedes nos dejan, porque aquí tiene que ser entre todos, no somos capaces solos. Esta temática tan compleja de recuperar la confianza en un sistema de transporte que ha tenido problemas de atrasos, de corrupción, de politiquería, es una cuestión que solo logramos revertirla entre todos.

¿Qué tan importante es el manejo del metro de manera técnica y no política?

Es importante porque un sistema como el metro tiene complejidades desde lo técnico, se involucran procedimientos operativos, especialistas que participan desde la solución de problemas mecánicos, electrónicos, organizacionales complejos, de razonamiento, jurídicos, para resolver dentro de una ciudad, y todos deben abordarse desde esos ámbitos. Y es importante que a una empresa como el Metro se le permita trabajar en estos lineamientos. Es indispensable que los políticos ocupen el lugar que les corresponde, obviamente en un acompañamiento, pero no interfiriendo en decisiones técnicas. Es importante la relación con el mundo político para tener claridad sobre los presupuestos, planes, pero los problemas técnicos son de manejo de especialistas a los que hay que dejar que avancen en la solución de los problemas que se van a presentar. El metro de Quito va a tener eventualmente fallas, dificultades y hay que tener claro que eso puede llegar a pasar. Va a tener contingencias, problemas de cualquier tipo, necesidad de resolver temas financieros, jurídicos en cuanto a la tarifa, relación con los demás modos de transporte de superficie en Quito. Y todos necesitan un abordaje técnico.

¿Cuál es el reto del sistema de Medellín versus lo que han encontrado en Quito?

Hay muchos retos desde muchos ámbitos, pero de verdad que el más complejo tal vez es el que tiene que ver con el financiamiento, con entender cuál es la estructura de costos de una empresa tipo Metro, con entender que en casi ninguna parte del mundo, ni en Europa ni en Asia siquiera, los metros urbanos son por sí mismos sostenibles. Normalmente un transporte público urbano tiene casi siempre un subsidio de la ciudad o del gobierno para su operación, no digo en la construcción. Es importante porque tenemos que vigilar que la tarifa sea accesible para la gente, que la gente pueda pagar, que no genere dificultades en las familias.

