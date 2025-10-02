Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Fabian Iza
El Tribunal Contencioso Electoral tomó la decisión por unanimidad que Fabian Iza continuará en la administración hasta 2027.Cortesía Municipio de Rumiñahui

TCE deja sin efecto remoción del alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza

Alcalde de Rumiñahui mantiene su cargo hasta 2027

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió por unanimidad anular la remoción del alcalde del cantón Rumiñahui, Fabián Iza, ratificando su continuidad al frente de la administración municipal hasta las elecciones seccionales de mayo de 2027. La decisión fue adoptada la tarde del  miércoles 1 de octubre por los cinco magistrados del organismo electoral.

Le invitamos a que lea: Seis encapuchados asaltaron a un sacerdote en el sur de Quito

Alcalde de Rumiñahui mantiene su cargo

El fallo se produjo luego de que el propio alcalde solicitara al TCE una revisión del procedimiento para determinar si se habían respetado las formalidades establecidas en el Código de la Democracia para su destitución.

Avianca vuelos

Esta aerolínea duplicará los vuelos desde Ecuador a tres países en diciembre de 2025

Leer más

El Tribunal determinó que el proceso de remoción no respetó las garantías del debido proceso ni la seguridad jurídica, y que existieron omisiones en etapas esenciales que lo volvieron nulo. En consecuencia, los jueces ordenaron el archivo de la causa.

La sentencia subraya que el análisis del TCE se centró únicamente en aspectos procesales, sin entrar a valorar la veracidad de los hechos denunciados ni la conducta del alcalde. Según el organismo, la remoción de autoridades de elección popular no es un acto discrecional del Concejo Municipal, sino un procedimiento legalmente reglado que exige rigurosidad en cada fase, desde la presentación de la denuncia hasta la resolución final.

En este caso, se identificaron errores desde el inicio del trámite: la denuncia no fue recibida correctamente por la Secretaría del Concejo Municipal, y hubo fallas en la verificación de requisitos esenciales, como copias de cédulas, domicilios, correos electrónicos y firmas de los denunciantes.

RELACIONADAS

Con esta resolución, Fabián Iza continuará dirigiendo la administración de Rumiñahui hasta las próximas elecciones seccionales, garantizando la estabilidad institucional del cantón.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Una "flota fantasma", el arma rusa para evadir las sanciones

  2. Detención de Xavier Jordán en Miami abre la posibilidad de su extradición a Ecuador

  3. Quito: Bomberos rescataron un perro que cayó en una quebrada en Tumbaco

  4. Quito controla precios de productos en los mercados Mayorista y Las Cuadras

  5. Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Vías cerradas hoy, 2 de octubre de 2025, por el paro nacional en Ecuador

  5. Bono Incentivo Emprende: ¿Qué hago si niegan mi solicitud, puedo apelar la decisión?

Te recomendamos