TCE deja sin efecto remoción del alcalde de Rumiñahui, Fabián Iza

El Tribunal Contencioso Electoral tomó la decisión por unanimidad que Fabian Iza continuará en la administración hasta 2027.

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió por unanimidad anular la remoción del alcalde del cantón Rumiñahui, Fabián Iza, ratificando su continuidad al frente de la administración municipal hasta las elecciones seccionales de mayo de 2027. La decisión fue adoptada la tarde del miércoles 1 de octubre por los cinco magistrados del organismo electoral.

Le invitamos a que lea: Seis encapuchados asaltaron a un sacerdote en el sur de Quito

Alcalde de Rumiñahui mantiene su cargo

El fallo se produjo luego de que el propio alcalde solicitara al TCE una revisión del procedimiento para determinar si se habían respetado las formalidades establecidas en el Código de la Democracia para su destitución.

Esta aerolínea duplicará los vuelos desde Ecuador a tres países en diciembre de 2025 Leer más

El Tribunal determinó que el proceso de remoción no respetó las garantías del debido proceso ni la seguridad jurídica, y que existieron omisiones en etapas esenciales que lo volvieron nulo. En consecuencia, los jueces ordenaron el archivo de la causa.

La sentencia subraya que el análisis del TCE se centró únicamente en aspectos procesales, sin entrar a valorar la veracidad de los hechos denunciados ni la conducta del alcalde. Según el organismo, la remoción de autoridades de elección popular no es un acto discrecional del Concejo Municipal, sino un procedimiento legalmente reglado que exige rigurosidad en cada fase, desde la presentación de la denuncia hasta la resolución final.

En este caso, se identificaron errores desde el inicio del trámite: la denuncia no fue recibida correctamente por la Secretaría del Concejo Municipal, y hubo fallas en la verificación de requisitos esenciales, como copias de cédulas, domicilios, correos electrónicos y firmas de los denunciantes.

RELACIONADAS Cinco detenidos en operativo contra robo de autos en el sur de Quito

Con esta resolución, Fabián Iza continuará dirigiendo la administración de Rumiñahui hasta las próximas elecciones seccionales, garantizando la estabilidad institucional del cantón.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.