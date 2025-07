Estas son las restricciones del Pico y placa para el viernes 11 de julio en Quito

La medida está vigente de lunes a viernes en las mañana y tardes. No está vigente los fines de semana.

Este viernes 11 de julio, el Pico y Placa en Quito aplicará restricciones para vehículos particulares según el último dígito de la placa. La medida estará vigente de 06:00 a 09:00 y de 16:00 a 19:00. Es importante que los conductores verifiquen si su vehículo está sujeto a la restricción para evitar sanciones.

Las restricciones varían según el día de la semana. Por ejemplo, los lunes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2; los martes, los que terminan en 3 y 4; y así sucesivamente hasta el viernes. Los fines de semana y feriados no hay restricciones. El viernes 11 de julio no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

Los conductores que infrinjan esta normativa se enfrentan a sanciones económicas y administrativas. La primera infracción conlleva una multa de $70,50, equivalente al 15% del Salario Básico Unificado (SBU). La segunda infracción asciende a $117,50 (25% del SBU), y a partir de la tercera, la multa es de $235 (50% del SBU).

Es importante destacar que ciertos vehículos están exentos de esta restricción, incluyendo los eléctricos, de emergencia, oficiales, escolares y de personas con discapacidad.

Conductor de bus fue suspendido tras cometer varias infracciones en Quito Leer más

Estos son los contraflujos vigentes

Para mejorar la circulación durante las horas de mayor tráfico, el Municipio de Quito ha habilitado cuatro contraflujos en vías estratégicas. Estos contraflujos operan de lunes a viernes en horarios específicos y buscan agilizar el tránsito en las principales arterias de la ciudad. Son los siguientes:

Av. Mariscal Sucre: en sentido norte-sur, desde San Roque hasta la av. Universitaria, de 06:30 a 07:30.

Av. Velasco Ibarra (El Trébol): en sentido sur-norte, de 06:30 a 08:30.

Autopista General Rumiñahui: en sentido Valle-Centro, de 06:00 a 08:00.

Túnel Guayasamín: contraflujo en sentido Valle-Quito, de 06:30 a 07:30.

Adicionalmente, los conductores pueden hacer uso de los parqueaderos de borde. Estos estacionamientos permiten a los usuarios dejar sus vehículos y continuar su trayecto en transporte público, contribuyendo así a la reducción del tráfico en el centro urbano.

Estos se encuentran en Cuscungo, situado en la avenida Autopista General Rumiñahui, El Condado, ubicado en la calle Camilo Guachamín y La Esperanza, y Zámbiza: localizado en la avenida De las Palmeras y El Inca. El servicio es gratuito y opera de lunes a viernes de 04:00 a 22:00. El único requisito para ingresar es que el último dígito de la placa del automóvil o motocicleta coincida con la restricción vehicular del día.

Mantente informado con EXPRESO, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!