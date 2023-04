Socavones gigantes amenazan a Santa Teresita, en Pomasqui

Las calles del barrio Santa Teresita, en la parroquia Pomasqui, al noroccidente de Quito, se carcomen lentamente. Hace 15 días se generaron los primeros hundimientos y a la fecha ya existen cinco socavones distribuidos a lo largo de dos vías.

Las dimensiones de estos orificios se encuentran entre los dos metros de largo por uno de ancho, pero hacia el subsuelo por lo menos alcanza un metro y medio de profundidad. Y eso con proyecciones a que la tierra siga cediendo si no se toman medidas de mitigación o remediación.

Estos socavones se formaron en la calle Fernando Corral y la primera transversal, pero tras un recorrido realizado por EXPRESO, el hundimiento de los adoquines se prolonga hacia otras áreas, donde apenas están sobresalidos de su estado original y, pese a ello, el riesgo que corren los moradores y vehículos que circulan por el sector es latente.

Érika Espinosa reside en el lugar desde hace dos años. Ella cuenta que previo a la formación de los boquetes, primero se desprendieron de su posición inicial las piedras colocadas en la vía. Luego, inesperadamente, la tierra se movió y se los tragó.

“Este problema se pudo resolver a tiempo, pero las autoridades no respondieron de inmediato. Todo empezó por dos fugas de agua que hubo. Tres días se desperdició el líquido y luego llegaron obreros a reparar las mangueras que se habían roto y pusieron tubos. No arreglaron el hundimiento y dejaron tal cual se ve, todo expuesto”, reclama la mujer.

Túnel. A un costado del nuevo tubo colocado en lugar de la vieja manguera, se divisa un conducto que se dirige hacia unos adoquines levantados René Fraga

Lo mismo sucedió con el segundo de los cinco orificios formados. Una fuga de agua contribuyó en el daño y luego, los intensos aguaceros registrados contribuyeron a la formación de los demás socavones.

“Cuando llueve es peor y da más miedo. La tierra se sigue corriendo y el piso se hace más blandito. Poner un pie ahí es como pisar un pantano. Todos corremos peligro de caernos e incluso los vehículos ya no pueden pasar”, agrega Espinosa.

Pese a que se han colocado elementos como cintas de peligro, palos y otras estructuras para prevenir a la gente del riesgo, el Viernes Santo ya hubo una víctima que cayó en un hueco que se formó recientemente.

Mauricio Buse, antiguo residente del barrio, relata que se trató de un vecino que llegó en la madrugada, mientras caía una intensa lluvia.

“El carro circulaba por la calle Fernando Corral que estaba en buen estado, todavía. Entonces, la tierra se hundió el rato menos pensado y se formó este nuevo foramen que no fue tan ancho, sino capaz y el auto se quedaba atrapado”, cuenta el hombre.

Pero este no es el único malestar que tienen los moradores de esta localidad de Pomasqui. La falta de colaboración por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) para resolver problemas en las conexiones de medidores se suma a la lista.

Accidente. Aquí se hundió un automóvil porque cedió la tierra. René Fraga

Buse recuerda que en junio del año pasado hizo un llamado para que reparen una fuga que provenía de un tubo enterrado en la vereda y que se enlazaba directamente con su medidor.

Contestaron su denuncia, llegó el personal de la Epmaps, pero adujeron que no tenían las herramientas necesarias para perforar el cemento. “Ofrecieron ir a traerla, pero hasta el día de hoy los estoy esperando. A mí mismo me tocó romper y arreglar, sino se seguiría desperdiciando el agua. Necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. No queremos que esta situación llegue a peores condiciones”, recalca.

EXPRESO se contactó con la Epmaps y desde el Departamento de Comunicación se corrobora la presencia de una fuga de agua que ya fue reparada, la misma que era una matriz.

Sobre el arreglo de las zonas hundidas, se señala que “se tiene programado realizarlo entre lunes y martes de esta semana. Se hará el relleno y readoquinado de la calle para dejar en perfectas condiciones. Al momento, ya no existen fugas de agua”.