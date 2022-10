En San José, al norte de Quito, el que madruga no tiene ayuda. Al contrario, se encuentra con un tráfico de 40 minutos para recorrer 500 metros. Y si es peatón, con la imposibilidad de cruzar la calle. Y todo eso desde que apareció una pequeña grieta a un costado del camino, hace más de dos meses.

Aquel hueco pasó desapercibida al inicio, los autos solo hacían un pequeño movimiento para esquivarlo y seguían su trayecto. Pero cada vez fue haciéndose más grande, al punto de obligar a cerrar toda esa calle. Y empezaron los problemas. Al no contar con esa vía, las personas se vieron obligadas a usar un solo punto de acceso. Y el flujo de los vehículos, sobre todo en horas pico, ocasionó que todo colapse.

Los reclamos iniciales sirvieron para que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) acuda al sitio para hacer un trabajo de relleno.

Pero los técnicos de la entidad se encontraron con una pequeña sorpresa: la grieta se había producido por una fuga de agua en una de las tuberías antiguas. Repararlo salía de su competencia, así que coordinaron con los especialistas de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps). La intención era que se arregle la fuga para después completar el relleno y ubicar el adoquín.

Problema. Una tubería se rompió y eso provocó que no se haga el relleno a tiempo. José López

Entre tanto trámite, el hueco se convirtió en un socavón, la calle permanece cerrada y transitar por ahí se ha vuelto una pesadilla. Y lo peor es que no hay un tiempo fijo para la solución definitiva. Al menos no en el plan inicial.

Y hay daños colaterales. En esa calle se ubican vehículos para ofrecer fletes hasta la parte alta del barrio. Por el cierre de la calle no han podido ofrecer sus servicios en las horas complicadas y algunas personas están obligadas a caminar más de cuatro kilómetros.

Es un gran lío. Después de todo, ha crecido tanto el sector hacia la montaña que cuenta con varias urbanizaciones y se calcula que habitan cuatro mil personas en el sector.

“Se vive un caos. Es un gran problema porque no se puede ni trabajar. Se ofrece el servicio hasta la parte alta del barrio y para el regreso toca sufrir todo ese tráfico. Es mejor ni asomar por esas horas”, dijo Ángel Flores, uno de los choferes.

Por la constante pugna de los vehículos para salir del sector, contó, hace unos días se produjo un accidente de tránsito. Un auto quiso salir pronto y fue impactado por otro que venía a gran velocidad por la Manuel Córdova Galarza.

“Las autoridades no asoman para informar nada. Lo peor es que dicen que hay gente trabajando en ese socavón, pero uno espía y no ve a nadie. De vez en cuando aparecen. Armaron una garita para dejar las cosas, pero más pasan metidos ahí. Por eso no avanza”, protestó.

Ángel Carrera, habitante de la zona, se sumó a las protestas por la demora en los trabajos. “Esta es una salida principal, deberían agilizar los trabajos, pero sinceramente han dejado ahí. Los señores de los conjuntos vinieron a ver, pero la obra está botada. Hay una protección verde que no nos permite ver si están trabajando. Ojalá para el próximo año ya esté listo”, agregó con sarcasmo.

Demora. En este punto se concentra el tráfico para salir del barrio San José José López

El vicepresidente del Gobierno Autónomo de Pomasqui, Diego Alarcón, contó que el martes pasado hicieron un recorrido por la obra. “Nos dijeron que estará listo para la última semana de este mes. El fin de semana se hará la fundición de muro de hormigón, después vendrán los trabajos para quitar el encofrado y luego de eso se harán los rellenos y afirmamiento”, dijo.

Él reconoció que la tubería rota hizo que los trabajos se tomen un mes más de lo previsto. Pero está seguro de que pronto se recuperará la calle.